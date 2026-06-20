Colón dejó una pálida imagen en Resistencia al caer ante un pobre Chaco For Ever 1-0 que sepultó el invicto de ocho partidos y la expectativa de acercarse a Morón. Una actuación que trajo de nuevo el malestar de la gente por no poder ante el último equipo de la zona A de la Primera Nacional. Rendimientos con dudas.
El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever
Colón vuelve de Resistencia con las manos vacías por la caída ante Chaco For Ever 1-0, con rendimientos que volvieron a ser alarmantes
Por Ovación
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El uno por uno de Colón
Matías Budiño (5): respondió correctamente cada vez que fue exigido y en el gol poco pudo hacer. La contracara es que, pese al escaso trabajo, terminó buscando la pelota dentro del arco.
Mauro Peinipil (4): completó un primer tiempo aceptable, pero bajó su nivel en el complemento y tuvo la desgracia de marcar en contra el tanto de la derrota.
Sebastián Olmedo (5): le tocó reemplazar a Pier Barrios y cumplió en los cruces. También se mostró firme en el juego aéreo, aunque por momentos transmitió cierta inseguridad en la salida desde el fondo.
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Federico Rasmussen (5): atravesó una tarde relativamente tranquila, porque Chaco For Ever generó poco en ataque. Sobre el final vio la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.
Leandro Allende (3): sumó otra actuación por debajo de lo esperado. De una infracción suya nació el tiro libre que derivó en el gol rival. Su nivel vuelve a poner en discusión la titularidad. La dirigencia analiza traer otra opción en el lateral.
Federico Lértora (4): nunca logró adueñarse del mediocampo ni imponer condiciones. Medrán decidió reemplazarlo en el segundo tiempo buscando una reacción que no llegó.
Ignacio Antonio (5): tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador en la primera etapa, pero se encontró con una buena respuesta del arquero rival. Fue de mayor a menor.
Julián Marcioni (5): arrancó siendo uno de los jugadores más peligrosos del equipo, con desequilibrio y movilidad. Sin embargo, se fue apagando a medida que Colón perdió protagonismo.
Darío Sarmiento (4): aportó muy poco. No logró generar juego ni marcar diferencias en los metros finales.
Ignacio Lago (5): volvió a quedar demostrado cuánto depende Colón de su capacidad para desequilibrar. Esta vez apareció de manera esporádica y el equipo lo sintió.
Alan Bonansea (3): continúa atravesando una preocupante sequía goleadora. Peleó cada pelota y mostró sacrificio, pero a un delantero se lo mide principalmente por su capacidad para convertir y sigue en deuda.
Conrado Ibarra (-): ingresó después del gol de Chaco For Ever y no tuvo incidencia en el desarrollo del partido.
Matías Muñoz (-): entró por Lértora para intentar darle otra dinámica al mediocampo, pero tampoco logró cambiar el rumbo.
Máximo Ingravidi (-): su ingreso apuntó a darle mayor peso ofensivo al equipo, aunque terminó absorbido por el desconcierto general.
Jerónimo Buosi (-): volvió a sumar minutos en un contexto complicado. Los juveniles están teniendo oportunidades por el bajo rendimiento de varios jugadores experimentados, pero por ahora no logran ofrecer soluciones.