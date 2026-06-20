El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Colón vuelve de Resistencia con las manos vacías por la caída ante Chaco For Ever 1-0, con rendimientos que volvieron a ser alarmantes

Colón dejó una pálida imagen en Resistencia al caer ante un pobre Chaco For Ever 1-0 que sepultó el invicto de ocho partidos y la expectativa de acercarse a Morón . Una actuación que trajo de nuevo el malestar de la gente por no poder ante el último equipo de la zona A de la Primera Nacional . Rendimientos con dudas.

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): respondió correctamente cada vez que fue exigido y en el gol poco pudo hacer. La contracara es que, pese al escaso trabajo, terminó buscando la pelota dentro del arco.

Mauro Peinipil (4): completó un primer tiempo aceptable, pero bajó su nivel en el complemento y tuvo la desgracia de marcar en contra el tanto de la derrota.

Sebastián Olmedo (5): le tocó reemplazar a Pier Barrios y cumplió en los cruces. También se mostró firme en el juego aéreo, aunque por momentos transmitió cierta inseguridad en la salida desde el fondo.

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Federico Rasmussen (5): atravesó una tarde relativamente tranquila, porque Chaco For Ever generó poco en ataque. Sobre el final vio la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Leandro Allende (3): sumó otra actuación por debajo de lo esperado. De una infracción suya nació el tiro libre que derivó en el gol rival. Su nivel vuelve a poner en discusión la titularidad. La dirigencia analiza traer otra opción en el lateral.

Federico Lértora (4): nunca logró adueñarse del mediocampo ni imponer condiciones. Medrán decidió reemplazarlo en el segundo tiempo buscando una reacción que no llegó.

Ignacio Antonio (5): tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador en la primera etapa, pero se encontró con una buena respuesta del arquero rival. Fue de mayor a menor.

Julián Marcioni (5): arrancó siendo uno de los jugadores más peligrosos del equipo, con desequilibrio y movilidad. Sin embargo, se fue apagando a medida que Colón perdió protagonismo.

Darío Sarmiento (4): aportó muy poco. No logró generar juego ni marcar diferencias en los metros finales.

Ignacio Lago (5): volvió a quedar demostrado cuánto depende Colón de su capacidad para desequilibrar. Esta vez apareció de manera esporádica y el equipo lo sintió.

Alan Bonansea (3): continúa atravesando una preocupante sequía goleadora. Peleó cada pelota y mostró sacrificio, pero a un delantero se lo mide principalmente por su capacidad para convertir y sigue en deuda.

Los rendimientos en Colón volvieron a bajar. LPF Play

Conrado Ibarra (-): ingresó después del gol de Chaco For Ever y no tuvo incidencia en el desarrollo del partido.

Matías Muñoz (-): entró por Lértora para intentar darle otra dinámica al mediocampo, pero tampoco logró cambiar el rumbo.

Máximo Ingravidi (-): su ingreso apuntó a darle mayor peso ofensivo al equipo, aunque terminó absorbido por el desconcierto general.

Jerónimo Buosi (-): volvió a sumar minutos en un contexto complicado. Los juveniles están teniendo oportunidades por el bajo rendimiento de varios jugadores experimentados, pero por ahora no logran ofrecer soluciones.