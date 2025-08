Minella: "Colón está en reconstrucción, pero con hambre de volver a ser protagonista"

Desde la polémica cláusula que impidió que Tomás Giménez ataje ante Gimnasia de Mendoza, hasta el conflicto con Marcos Díaz, pasando por el rol clave del Pulga Rodríguez, el presente institucional del club y su visión del fútbol argentino.

La cláusula de Giménez y una crítica al sistema

Minella se refirió por primera vez al motivo por el cual Tomás Giménez, arquero titular de Colón, no pudo jugar contra Gimnasia de Mendoza: “Tomás es nuestro arquero titular. Está a préstamo desde Gimnasia y estaba esa cláusula, que a mí me parece una locura para un partido de fútbol. Colón decidió no pagar ese dinero”, explicó. Y agregó: “Me resulta injusto que un jugador profesional no pueda jugar a favor del club que le paga el sueldo”.

Además, aclaró que se trataba de “un contrato jurídico entre clubes, por fuera del acuerdo AFA, porque ese tipo de cláusulas no están permitidas formalmente”.

El Pulga y su influencia anímica

Respecto al posible regreso de Luis Miguel Rodríguez ante Gimnasia de Jujuy, Minella fue cauto: “Está con muchas ganas, pero no queremos apurarlo. Con la experiencia que tiene, sabrá si está o no para jugar. No podemos arriesgarlo y perderlo por el resto del torneo”. Reconoció además su impacto en el equipo: “Lo del Pulga no solo fue futbolístico. Cambió el ánimo del plantel y de la gente. Su llegada renovó las esperanzas”.

El conflicto con Marcos Díaz

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando habló del caso Marcos Díaz, a quien decidió marginar del plantel: “No vuelve a atajar. Cuando lo mandé al banco, no le gustó. Decidió no viajar a Chaco y ahí hubo un quiebre. Si no te hacés respetar de entrada, es un desastre”, afirmó con firmeza. Y fue más allá: “No tuvo autocrítica. Sentí que su reacción tuvo que ver con que yo era, entre comillas, un técnico desconocido. Con otro DT no hubiese actuado igual”.

Balance del presente deportivo

Minella reconoció que, pese a la última derrota, el rendimiento ante Gimnasia de Mendoza fue uno de los mejores del año: “Tuvimos más de 10 situaciones claras en el segundo tiempo. Nos faltó eficacia. Fue un partido raro. El técnico rival mismo me dijo que tuvieron suerte”.

También habló del déficit defensivo del equipo: “Nos equivocamos y la vamos a buscar adentro. Hay que recuperar solidez atrás. De mitad de cancha hacia adelante tenemos jugadores de jerarquía, pero sin firmeza atrás, no alcanza”.

El rol de la gente y la presión por ascender

Sobre el vínculo con el hincha, fue claro: “Colón es un club grande en la categoría. La gente ha tenido demasiada paciencia. El descenso fue un golpe durísimo y este año costó encontrar regularidad. Ahora, con la ilusión renovada, podemos ser un rival complicado si entramos al Reducido”.

Sobre el fútbol argentino y los despidos masivos

Consultado sobre la gran cantidad de técnicos cesados en el ascenso, Minella fue autocrítico del sistema: “Es parte de la locura con la que se vive el fútbol en nuestro país. Hay un exitismo exagerado. Despiden incluso a técnicos que están arriba en la tabla”.

Su crecimiento como DT y el paso de interino a oficial

Finalmente, se mostró agradecido con la oportunidad: “Ya no soy un técnico interino. Soy el entrenador oficial de Colón. Estoy hace ocho años en el club, conozco a todos los chicos desde inferiores. Esta es mi oportunidad y la estoy aprovechando”.

Colón se prepara para una dura visita a Gimnasia de Jujuy, uno de los líderes de la Zona B, con el objetivo de recortar distancia en la tabla y seguir soñando con meterse en el Reducido. La palabra de Minella dejó en claro que, más allá de los resultados, el equipo está en plena reconstrucción futbolística y emocional.