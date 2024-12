Moreno y Fabianesi: "La estructura de Colón asimila lo que quiero desarrollar"

De la mano del director deportivo Iván Moreno y Fabianesi, se determinó la salida de Diego Osella de Colón. Y desde el pasado 14 de noviembre, la misión es buscar un nuevo DT, más allá de la construcción del plantel, que pasará por decisión exclusiva del Torero, con el aval de los directivos.

Moreno y Fabianesi, con una nueva función en Colón

Iván Moreno y Fabianesi estuvo invitado a la Fiesta Provincial del Deporte, y habló con Radio Gol (FM 96.7), y contó que en su regreso a Colón está "feliz, porque estoy en el club que quiero, en la ciudad donde me gusta estar, rodeado de gente de trabajo, profesional. Me encontré con una estructura en el club que asimila muy bien lo que quiero desarrollar. Recibí mucho cariño de los hinchas y también siento una madurez profesional que me permite disfrutar más allá de la complejidad del rol que ocupo".

Sobre su función en Colón, como director deportivo, Moreno y Fabianesi contó que "ocupé todos los roles dentro del fútbol profesional, además de haber jugado, porque quería ver desde distintos ángulos todo lo que involucra la gestión y el management deportivo, que es, en definitiva, lo que me toca hacer hoy. Tengo una empresa de servicios desde hace mucho tiempo que se dedica a eso, y contamos con muchas formaciones y capacitaciones relacionadas con la gestión de estructuras deportivas. Hoy me toca implementarlo en el lugar donde prácticamente desarrollé toda mi carrera. Es una muy linda oportunidad para mí la de Colón".

Iván Moreno y Fabianesi 2.jpeg

Y en cuanto a lo que pretende desarrollar en Colón, Moreno y Fabianesi reveló: "Sobre todo, creo que todo lo que hagamos en la estructura debe ser una oportunidad de crecimiento y que se consolide en el tiempo, que no sean soluciones inmediatas para una problemática ligada al resultado inmediato. Por eso estoy trabajando mucho en las bases, en los lineamientos necesarios para las inferiores y en la construcción de áreas de gestión que permitan un trabajo profesional en todas las etapas del fútbol del Club Atlético Colón, tanto en formativas como en el fútbol profesional. Encontré muchas cosas que puedo capitalizar, pero que estaban desordenadas o no potenciadas de la manera que me gusta. En estos tres meses de gestión, he trabajado un poco cada día".

La nueva estructura del fútbol de Colón

En cuanto al desembarco de Germán Rivarola y Rafael Maceratesi a la estructura del fútbol en Colón, Moreno y Fabianesi destacó: "Está relacionado con esto que veníamos hablando, ya que son áreas de gestión que el club necesita. Rafa va a coordinar una secretaría técnica que incluye departamentos como análisis de video, análisis de GPS, scouting y captación. Esto será transversal al proyecto deportivo, abarcando tanto el fútbol profesional como las categorías formativas".

LEER MÁS: Colón última detalles de la desvinculación de Osella para así confirmar al nuevo DT

Para luego detallar la tarea de Rivarola: "Pirulo será el coordinador general de inferiores. Tendrá a su cargo el desarrollo de cada etapa de formación del deportista de Colón. Son dos personas en las que confío mucho y con quienes ya trabajé en esta área. Me apoyo en la experiencia que tenemos los tres trabajando juntos en una misma estructura, lo que me permite enfocarme en el fútbol profesional, que es lo que necesitamos potenciar para obtener resultados deportivos".

"Ellos llegan esta semana, pero formalmente comenzarán a trabajar en enero. Rafa quizás empiece antes, porque está a cargo de este mercado de pases y del análisis de posibles incorporaciones. Pirulo, en cambio, comenzará en enero, aunque ya está trabajando en el armado de la grilla para el año que viene y en la planificación de los primeros meses. Si bien no están participando de manera activa todavía, ya saben que serán parte del proyecto del próximo año y están colaborando con todo el desarrollo", destacó Moreno y Fabianesi, quien no dio indicio sobre el nuevo DT de Colón.