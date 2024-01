Nehuén Paz, el central por el que negocia Colón

Nehuén Paz viene de actuar en Universidad Católica, aunque no fue considerado en todo 2023 y se le busca una salida, más allá que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. El jugador tuvo la chance de emigrar a Defensor Sporting de Uruguay, pero le bajó él mismo el pulgar a dicha negociación.

Nehuén Paz.jpg

Los dirigentes de Colón avanzaron en los últimos días con todo para sumar a Nehuén Paz, ya que el DT Iván Delfino entiende que le podría dar un salto de calidad muy importante a la defensa, de cara a un extenso y complicadísimo torneo como es el de la Primera Nacional.

En declaraciones reproducidas por ESPN el pasado 15 de enero, Nehuén Paz reveló: "Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira. El club dijo que me van a inscribir, no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron. Yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar".

Nehuén Paz surgió en All Boys, donde debutó en 2013. En 2015 emigró a Newell's, donde estuvo hasta 2018, momento en que recaló a Lanús. Emigró a Italia, para jugar en Bologna (2019/2020 y 2021), mientras que también tuvo un paso por Lecce (2019/2020). Desembarcó en Kayserispor de China (2020/2021), para volver a Italia, donde vistió la camiseta de Crotone (2021/202). Recaló en Universidad Católica (2022), desde donde pasó a Estudiantes (2022). Volvió a la Católica, donde no fue considerado durante todo 2023.