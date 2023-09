Gorosito: del "Colón tiene todo para ser recontragrande" al vaticinio por el Clásico Santafesino

LEER MÁS: Confirmado: Jorge Benítez sufrió un desgarro y será baja en Colón

Sobre lo que le falta a Colón para dar el gran paso en inferiores, Néstor Gorosito indicó: "Por una cuestión de respeto ni crear polémica con nadie, si pienso algo corresponde que lo diga internamente, ya que puede ser malinterpretado, si no se lo dije a ellos prefiero hacerlo a ellos antes de hacerlo público. Es por una cuestión de respeto, pero tengo una opinión formada. Es una zona espectacular para reclutar jugadores".

Sobre el arbitraje en el fútbol argentino, el DT de Colón opinó: "Fue cambiando todo, el fútbol también, el fútbol era más lento, se podía estar más cerca, hoy la pelota corre más rápido, los jugadores corren más y más rápido que en nuestra época, hoy tienen el VAR que es genial si es bien utilizado. Pero hay malas interpretación, siempre que haya mano es penal. Te toca a favor o en contra. Se pierde el espíritu pero que sea penal o no, y no que siempre quede la duda. Se estiró la camiseta es penal, a favor y en contra. De esa forma está claro que no tenés que agarrar de la camiseta. Si cruzás el semáforo en rojo es multa, no hay vuelta atrás".

Clásico Santafesino.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Para luego, Néstor Gorosito agregó: "Siempre tuve buen trato con los árbitros, por más que era bastante insoportable, ni carajeaba ni me gustaba que me carajeen. El otro día Rapallini cobró un lateral que la había tirado Alfonso afuera, cuando vino le dije y me dijo que se había ido antes. Entonces le pedí disculpas. Me da rabia cuando hay obviedades, para mí es amarilla y para los otros no. Sino la interpretación da que pensar a veces".

En cuanto al Clásico Santafesino que se le viene a Colón ante Unión, y lo que será ese partido, dijo: "Tuvimos la suerte de jugar River-Boca, San Lorenzo-Huracán, dirigimos Rosario Central-Newell's, Gimnasia-Estudiantes... Un clásico es un partido aparte, no importa la actualidad de cada uno, pero sí importa la forma en la que estés. Todos quieren ganar los clásicos, pero nosotros hoy tenemos antes del clásico tres partidos que son importantísimos, no tenemos que mirar tan lejos, tenemos que mirar más cerca, que es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Será así hasta faltando dos o tres fechas para el final".

En otro tramo se lo consultó por Fabián Henríquez, el último refuerzo que sumó Colón, e indicó: "Es una apuesta que hizo el club, es un volante central, tiene juego también, con las dos piernas, venía de una inactividad de casi un año y chirola... Con el correr de los días tendremos una evaluación más correcta, por videos no hay jugadores que lo hagan mal".

"En la mayoría de los jugadores que llegaron me consultó Miguel Abbondándolo, salvo Rubén (Botta), y yo mostré aceptación en todos. También en el principio pedí algunos jugadores y algunos no quisieron venir como Braian Ojeda, un paraguayo que juega recontrabien. Es parecido a Ramón Sosa, está jugando en Estados Unidos. Pedí a Rolón y arregló en Aucas. Uno puede pedir pero luego hay una realidad económica. Es difícil competir en el fútbol argentino", indicó sobre el trabajo en Colón, en cuanto al mercado de pases.

También se le preguntó por el reajuste en su contrato en Colón del cual se informó la semana anterior, y Néstor Gorosito dijo: "Tenemos contrato hasta diciembre, hablamos con la dirigencia y llegamos a un acuerdo sin ninguna clase de problemas, tengo una relación de respeto con todos, respeto para que me respeten. Fueron muy respetuosos conmigo todos los que estuvieron en el club, Dios quiera que sigamos así".

FaríasAbrazo.jpg Facundo Farías ingresó en el segundo tiempo, en lo que fue victoria por penales de Inter Miami para ser finalista de la US Open Cup.

Cuando se le pidió una referencia por el primer gol de Facundo Farías en el Inter Miami, Néstor Gorosito contó: "Me pone muy contento, cuando la gente es humilde como Facu, no de dinero, sino humilde en su persona, me alegra enormemente, su perfil me enorgullece como jugador. Tiene todo para triunfar y va recontratriunfar. Lo llamo siempre porque no quiero que malgaste el dinero. Le dije que guarde, para cuando esté preparado para hacer una inversión. Hoy se tiene que entrenar mejor que todos, alimentarse bien, tiene le capital extraordinario que es jugar a la pelota. Me encanta su presente, constantemente le escribo para que no gaste la guita. Tuve un montón de compañeros que tenían una fortuna y luego no tenían para pagar un peaje. Pero llego hasta un lugar y no me puedo meter, hasta donde llego lo aconsejo como si fuera el papá".

En otro tramo, y sobre el presente de los jugadores que vienen pidiendo pista desde inferiores en Colón, Néstor Gorosito reveló: "Cuando había dicho que no estaban preparados me asesinaron, el pobre Toto Yossen no aguantó, es decir que no estaba equivocado. Los nervios, el entorno... Le faltaba, tenemos mucha esperanzas en él y Nardelli, nos gusta mucho los dos. Toto tiene todas las condiciones para triunfar, pero creemos que le faltaba".

En cuanto a la lucha por el puesto de delantero, al contar con varias alternativas en el plantel de Colón, Néstor Gorosito referenció: "El que juegue mejor jugará, quizás hay partido que van a jugar dos o tres. En momentos de partidos jugarán los tres. Si Piero (Santiago Pierotti) entiende que tiene que ir al espacio y no al pie... Pero tiene que gustarle hacer gol, cabecea bien, es guapo, potente, le pega muy fuerte. Tiene que aprender a jugar a las espaldas de los centrales, lo de él es jugar a los espacios", agregó Néstor Gorosito.

Santiago Pierotti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"Esto aplica para todas las posiciones, tenemos que crear una competencia. Con nosotros jugaron todos, en algunos casos el que lo hizo no lo hizo bien y le dimos la posibilidad a otro. La realidad está dentro de la cancha. Quiero que me vaya bien y por eso tengo que poner a los que mejor juegan. Los jugadores tienen confianza para hablar conmigo, no voy a sacar a los jugadores que juegan. Tengo que poner a los que mejor juegan, no tengo segundas intenciones. Cuando dirigía Argentinos le dije al plantel que me las jugaba con ellos hasta el final del torneo, al otro día Segura me lo trajo a Canuto, lo agarré adelante del plantel y le dije adelante del plantel que arrancaba quinto. Pero le aclaré que si estaba mejor iba a jugar. A las dos fechas estaba como titular, acá es exactamente lo mismo", agregó Néstor Gorosito.

Y por último, cuando se le preguntó por la lesión que sufrió Paolo Goltz, el DT de Colón adelantó: "No sabemos, hoy le hacían un estudio, pero puede tener un desgarrito, es lo que me contó Paolo. Lo cuidamos para que juegue el partido y se terminó lesionando, el fútbol tiene estas cosas, por eso es tan lindo".