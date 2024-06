¿Ocupará Colón los cuatro cupos de refuerzos para la continuidad del torneo?

En Colón encontraron respiro con la prolongación del mercado de pases durante una semana más, por lo que avanzan en busca de satisfacer a Iván Delfino , que sigue confiado en que los refuerzos "van a llegar". Algo que pudo no cumplir si la AFA no otorgaba esta chance para la Primera Nacional .

Igual, era algo que ya se venía manejando hace unos días, que los tiempos de la Liga Profesional atentan con las posibilidades, además de que el 30 de junio finalizan muchos contratos. En este sentido, se estaría justamente apuntando a nombres que quedarán libres.

¿Usará los cuatro cupos Colón?

Por más que haya chances, primero se trata de cerrar las prioridades y luego se verá, aunque todo pinta para que sean dos. Primero el 9, que es lo que buscan todos y eso alza los precios. Todavía más si es Colón el que pregunta. Se quiere un nombre que baje el margen de error y pueda aportar una cuota de gol, pero que tenga las características de Javier Toledo, de meterse en el área y fajarse si es necesario con los defensores.

Iván Delfino viaje Colón.jpg Colón tiene cuatro cupos para incorporar, pero es probable que sean solo dos. Prensa Colón

Los apuntados quedaron rápidamente desechados por lo económico, incluyendo en la Primera Nacional, donde nadie quiere largar nada. Lo extraño es que, de los 38 equipos, 32 sumaron y Colón no. Esto habla a las claras de que no hay plata y se precisa de ingenio para negociar.

El otro puesto es el de volante ofensivo o mixto. El primer nombre en aparecer fue el de Gastón Novero, con contrato en Chaco For Ever. Por el momento, fueron consultas a su entorno, pero nada más. Un mercado de pases sumamente difícil para el Sabalero, que lucha con la realidad y no permite cristalizar los deseos. Se viene un fin de semana determinante.