La sentida despedida de Ojeda tras ocho años en el club: "El pueblo es de Colón"

El pasado 31 de diciembre, Colón perdió gran parte del plantel. El descenso fue lapidario para las aspiraciones de muchos, que pretenden seguir en Primera u otras ligas. Asimismo, en la Primera Nacional no hay reserva, por lo que varios pibes tuvieron que quedar libres, como así también otros por los que el club no hizo el esfuerzo para retenerlos.

Por ejemplo Agustín Ojeda, que tras irrumpir en Primera de la mano de Julio Falcioni, el club le hizo primer contrato. Había muchas expectativas. Sin embargo, comenzó a quedar cada vez más relegado con los cambios constantes de entrenadores.

Es así como, con ocho partidos como profesional, le toca irse. Un misterio realmente lo que le pasó, ya que nunca fue alterativa tras ese pasaje en la Copa Libertadores. Pipo Gorosito lo citó un par de veces, pero porque no había otros laterales. Más por necesidad que por convicción.

Es así como al zurdo, de 22 años, le tocar cerrar su ciclo y se despidió en las redes sociales:

"Hoy después de 8 años me toca despedirme del club que me abrió las puertas para lograr el sueño de todo pibe, gracias por todo @colonoficial desde muy chico me toco estar lejos de mi familia pasando momentos muy duros que solamente mi familia y amigos lo saben. Me llevo de los mejores momentos que se puede llegar a vivir dentro de un club, darle gracias a todos mis compañeros que me toco compartir, cuerpos técnicos, médicos, utileros, auxiliares y a la gente de mantenimiento que hacen un gran trabajo desde muy temprano!!

Gracias por tanto cariño sabaleros, siempre lo dije que la gente de Colón esta totalmente loca EL PUEBLO ES DE COLÓN".