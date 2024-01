Por ahora, solo es un deseo, porque del otro lado no está la misma idea. En charla con Sol 91.5, el tucumano, que terminó su contrato en Central Córdoba, contó como vio el descenso del Sabalero: "Lo hablé mucho con Fede Jourdan en Central Córdoba y había partidos que parecía que iba pelear el campeonato y otros donde no podía encarrillarse como equipo. Hablar de cosas que pasaron es complicado, porque tengo conocidos en el plantel y uno lo veía a la distancia a una institución que uno quiere mucho. Ahora no se puede hacer nada y hay que asumir el lugar donde estar y no sentirse más que nadie y enfrentar cada partido como si fuera el último. Seguro así volverá al lugar que merece, que es Primera. La Primera Nacional es muy difícil, donde te encontrar con muchas situaciones favorables o no. Algo en lo que se tiene que estar preparado para alcanzar el ansiado ascenso, que será el anhelo de los hinchas".

"Yo me estoy preparando de la mejor manera para jugar el torneo que me toque. Si es Primera División o B Nacional. Si es un Federal, también estoy preparado. Me preparo siempre como que voy a jugar la final del mundo. Este es un juego donde lo difícil es jugar fácil, entonces uno se prepara siempre para dar lo mejor. Después pueden pasar muchas cosas en cada partido. Las pulsaciones tan a mil, el cansancio y la ansiedad juega. Yo estoy preparado para jugar el torneo que me toque y gracias a Dios estoy bien físicamente. Sería algo histórico devolverle a Colón el lugar que realmente se merece”, esgrimió el atacante.

Luis Rodríguez (2).jpg Pulga Rodríguez insiste con su deseo de volver a Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero no quedó solo ahí su reflexión: "Si fuera por lo económico ya habría firmado en otro lado. No me gusta hablar de lo económico, porque todo el mundo piensa que es por plata. Lo dije cuando salimos campeones, hay algo que no se compra, no se va a comprar nunca: el prestigio, el tocar el cielo con las manos no se va a comprar nunca ni con toda la plata del mundo".

Luego, contó cómo quedó la relación con José Vignatti: "Después de lo que pasó no tuve más contacto. Somos personas grandes sabemos lo que significa este camino del fútbol, dinámico y raro. Lo bueno que tiene es que lo bueno y lo malo se pierde rápido. Nunca le falté el respeto a él ni la comisión directiva".

En torno a la comunión con los hinchas, dijo: "Nunca tuve problemas. Sucedieron cosas, pero después jugué un partido de partidos y no hice nada. Siempre me entregué al 100%. Mis años en Colón fueron los más gloriosos y la época más dorada del club".

José Vignatti Pulga Rodríguez 1.jpg

Para luego, insistir con su deseo de jugar en Colón: "Es lo que anhelamos. Deseo que Christian (Bernardi) vuelva a jugar, me pone muy contento que Paolo (Goltz) haya renovado con el club porque es un jugador excepcional y una gran persona. Ojalá que se puedan dar las cosas, pero uno no tiene que forzar nada, solo esperar y acatar órdenes de los que dirigen la institución".

"Esta semana será decisiva. También quiero estar en un grupo entrenando. Con cada día que pasa corrés de atrás en las consideraciones de los técnicos. Ojalá esta semana haya conversaciones para arrancar lo antes posible. Yo trabajo ahora con un profe, pero es duro no hacerlo con un grupo. Depende de Colón, porque yo no puedo presentarme y entrenar. Es complicado", concluyó.