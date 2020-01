Ortiz presionó para salir de Colón y estaría muy cerca de llegar a Talleres

La salida de Guillermo Ortiz es una de las novelas de este mercado de pases en Colón. Más que nada, porque en el primer día de la pretemporada le comunicó al entrenador Diego Osella que no quería formar parte del proceso y marcharse. Incluso mencionó en conferencia de prensa que no tenía problemas de "quedar colgado cuatro meses" si no existían ofertas. Ante este escenario, el DT se vio en la necesidad de salir a buscarle un reemplazante.

Es así que solo forma parte de los trabajos físicos. Por si fuera poco, destapó la olla al mencionar que había deudas con el plantel y enfatizó aún más la idea de marcharse, porque ya tenía "un ciclo cumplido" tras tres años y medio. Casi por decantación, su representación empezó a escuchar propuestas y le acercó algunas a los dirigentes, que también tuvieron sondeos, pero nada formal.

Es por ello que por ahora no se concretó nada. Talleres fue el que picó en punta, pero solo por un préstamo contra el pedido de compra definitiva del pase por parte del Sabalero. Quedaron en seguir charlando, porque en estas condiciones no se iba a dar. Se rumoreó que podía ser parte del trueque con Bruno Bianchi de Atlético Tucumán, pero eso quedó desestimado. Tigre, con quien se intentó negociar por Sebastián Prediger –con saldo negativo–, se interesó aunque por una suma que no llegaba ni a captar la atención de la directiva encabezada por el presidente José Vignatti.

Guillermo Ortiz.

Como venía la mano, ya se dudaba que alguien viniera con 1.000.000 de dólares por la ficha del zaguero. La cuestión es que Colón no lo quiere dejar ir a cualquier precio y busca recuperar la inversión de adquirir la totalidad del pase. En consecuencia, el propio jugador es quien hace fuerza para que se concrete lo del elenco cordobés y ante un escenario complejo, quizás pueda dar un vuelco y darse.

Medios que siguen la campaña de la T exponen que hay una oferta sobre la mesa y que esperan una respuesta. Una especulación típica en pos de acceder a lo más conveniente. Por ahora no se tienen precisiones de los términos, pero las novedades serían inminentes. ¡Ojo! Puede que exista alguna otra propuesta que la comisión esté manejando y por eso se dilata la cuestión un poco más.

Guillermo Ortiz

Amén de los vaivenes, lo real es que Ortiz no quiere estar más en Santa Fe y que Colón no lo regalará, por lo que todo dependerá del mejor postor. A esperar...