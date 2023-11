Osella, en La Radio de UNO: "Estoy sufriendo porque quiero mucho a Colón"

En un mano a mano con La Radio de UNO (FM 106.3) en el inicio reconoció que "estoy sufriendo porque quiero mucho a Colón, por su grandeza no debería estar como está. Hay que hacerse cargo, no tengo dudas que saldrá adelante. Son torneos largos, muchos partidos para llegar a esta situación. Lo que toca es transitar con fortaleza y templanza".

Más adelante añadió que "fue muy merecido el título obtenido, muchas veces el éxito confunde y hay que evaluar en estos torneos raros del fútbol argentino, es una sumatoria donde suceden estas cosas. Hay que prepararse porque la inestabilidad que existe en estos torneos, no se tiene que permitir esto. Su grandeza y jerarquía que tiene en el plantel lo va a resolver. Hay que sentarse a planificar de otra manera, no se puede descuidar inferiores, a mitad de año contratar 10 jugadores, lo que generan los cambios bruscos son estas cosas".

LEER MÁS: ¿Cuánto hace que Colón no puede vencer a Talleres?

El exDT de Colón, en referencia al plantel, subrayó que "cuando estuve como entrenador, jamás viví una situación que un grupo de jugadores pueden tumbar al entrenador. El jugador es lo más noble, soy muy respetuoso porque me tocó dirigir una cantidad enorme y trato de dar lo mejor. Son circunstancias, a veces la pelota entra y en otras no. Equipos populares como Colón lo bueno se magnifica, y lo malo también".

En otro tramo de la charla remarcó que "la hinchada de Colón siempre estuvo, me tocó vivirlo, apoya siempre, pasamos por malas, no habrá ninguna duda, el jugador lo sabe. Todos los entrenadores tenemos responsabilidades, hay que guiar al jugador a una idea, una intención para ganar el partido. Cuando se pone la camiseta todos lo saben, la gente se va a hacer sentir. En el famoso partido con Olimpo, fue dramático, encontramos un apoyo incondicional".

Y luego, agregó: "Cuando descendimos en cancha de Central la gente hizo un espectáculo, se armó un equipo con ingenio, con la obligación de volver, el club estaba en una situación límite, volvió y construyó un presente que lo llevó a la primera estrella. Hay que tomarlo con mucha sabiduría, no tengo dudas que se va a salvar. Es duro, difícil, un entrenador con energía renovada, hay que confiar, me paro en ese escenario".

LEER MÁS: ¿Puede Colón descender y ser campeón de la Copa de la LPF?

En referencia a su actualidad expresó que "estoy sin dirigir, fui a Chaco pero no se dieron las cosas, no me quiero apurar, después de la salida de Colón me apuré a agarrarlo de nuevo, con José (Vignatti) fuera del país, en un mercado de pases donde no pudimos hacer mucho. Tomé decisiones que no fueron buenas. Analizaré lo que viene, de manera inteligente para lo que viene".

Antes de su despedida le dejó un claro mensaje a los hinchas rojinegros, al decir que "todo tengan un optimismo total, José con su gente tiene un montón de batallas, lo afrontará con la calma de todos estos años en la dirigencia, Colón tiene un plantel de sobrada trayectoria para sacarlo adelante, trabajar con tranquilidad para resolver la situación".