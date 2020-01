Osella, re caliente con el árbitro: "Trucco tiene algo contra Colón y todos los saben"

Más allá de la imagen cabizbaja de los jugadores por una nueva derrota en la Superliga como visitante, también fue foco de atención el reclamo del entrenador de Colón, Diego Osella, para con el árbitro Silvio Trucco, a quien pecheó. Se sabe que el DT tiene un fuerte temperamento, pero la sanción del penal sobre la hora fue el detonante de su enojo. Algo que terminó de revelar a la salida de los vestuarios.

"Lo que priorizamos es que ser ordenados ante un rival que juega bien a la pelota y que usa bien el ancho de cancha. Pero después nos tocó lo que pasa siempre con este tipo de árbitros. «(Silvio) Trucco tiene algo contra Colón y todos los saben». No sorprende. Lleva como 10 partidos y perdió siete. Era un punto que nos servía. Somos un grupo en formación y este resultado te derrumba, más por la manera. Sabíamos que sería complicado, venimos de una semana difícil y queremos armar un equipo confiable. Lo habíamos logrado hasta un minuto del final y nos hacen esto. Después si decís algo se enojan", exclamó el conductor sabalero, sin anestesia.

Pero la cosa no quedó solo ahí: "Nos pegan siempre igual. En el momento justo. Igual que contra Estudiantes en 2014 con este árbitro. Entonces nosotros hablamos y quedamos como llorones. Si hablás te perjudican y si no también. Estoy curado de espanto con esto".

Después si pasó al análisis más a fondo del partido y la actualidad: "Primero tenemos que encontrar tranquilidad y que no haya tanta revolución. Porque si entramos en la locura eso no nos llevará a ningún lado. Hay una gran amargura, porque hicimos las cosas para llevarnos algo y el grupo sigue golpeado. Mucho más ahora. Los chicos hicieron lo que le pedimos, aunque es verdad que tuvimos pocas jugadas de gol. Ojalá podamos recuperar jugadores importantes y poner la cabeza fría".

¡Final caliente en Santiago! Tras el pitazo de Trucco, Osella increpó al árbitro y se fue expulsado tras la derrota de Colón.

"Sabíamos lo que veníamos a buscar para que el equipo agarre confianza y baje la cantidad de goles en contra. Un equipo se construye de atrás para adelante. La jugada del penal fue por una decisión que se interpreta por criterio y nos quedamos con las manos vacías. Insisto, necesitamos encontrar tranquilidad, porque no es bueno para nadie trabajar en un ambiente con preocupaciones, como lo que sucedió con Brian (Fernández) y los hechos que se conocieron. Entender la ansiedad de la gente de encontrar resultados, así que el camino correcto es el del trabajo. Eso sumado a la tranquilidad vamos a poder salir. Los hechos que pasan no acompañan. Me quedan cosas positivas del partido, pero nos falta volumen de juego. El orden es el que te da posibilidad. No vamos a desesperarnos", puntualizó.

Uno de los detalles cuando fue presentado como DT era que mencionó que Pulga Rodríguez juega mejor con un acompañante. Precisamente en este encuentro hizo todo lo contrario y explicó por qué: "Todos sabemos que Luis debe jugar con un acompañante. Pero lo primero que busqué era que el equipo agarre confianza, pero en perjuicio de Luis. De eso soy consciente. También hay falta de trabajo a la idea que pretendo. Luis se acomoda siempre con una referencia y no se la pusimos, perjudicándolo, pero esta vez buscamos otra cosa".

Indefectiblemente, al momento de buscar el motivo de la derrota, volvió con lo del comienzo: "No hay excusas. Recriminarle al arbitro se debe a que pasan muchas cosas y seguidas. Lo venimos sufriendo y los técnicos también tenemos sangre y nos jugamos la vida en cada partido. Antes que arranque el partido nos llevó al vestuario con los dos capitanes y nos dio un sermón barbaron y después marcó situaciones que sorprenden. Capaz es así la cosa y hay que tomarlo como algo normal".

Esta derrota dejó a Colón en una situación crítica en el promedio y el DT no lo esquiva: "Cuando te ves en una situación incómoda claro que preocupa. Hay que reenfocar y tener la capacidad para salir. Aun no es límite y se puede, pero tenemos la necesidad imperiosa de sumar. El equipo corrió y no se desordenó, pero el penal nos deja sin nada".