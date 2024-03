Paolo Goltz: "Colón hizo un muy mal partido"

Paolo Goltz comenzó diciendo que "fue un mal partido, más allá que en el primer tiempo no nos llegaron mucho, aprovecharon un descuido nuestro, en el segundo hicimos un muy mal partido, estuvimos muy imprecisos y no le encontramos la vuelta".

Delfino: "No jugamos bien y, cuando no jugás bien, generalmente perdés"

Más adelante, reveló: "En pocos minutos le pudimos meter ritmo al partido, ellos hicieron todo muy pausado, el árbitro ayudó mucho, pero fue un mal partido nuestro y no le encontramos la vuelta".

Los motivos de la primera derrota de Colón para Paolo Goltz

"Creo que hoy podemos sacar cosas positivas, más allá que no hay excusas, se notó nuestro fastidio, no hubo de nosotros que hayamos tenido un partido bueno, sabemos que no hicimos las cosas bien. Iván Delfino se dio cuenta de eso, y no quiso agregar nada más", destacó en otro tramo de la entrevista Paolo Goltz.

Y en zona de vestuarios del Víctor Antonio Legrotaglie, Paolo Goltz dijo: "Todavía estamos arriba en la tabla y falta un montón, si nos pasa al final nos va a dolor mucho más, tenemos que tratar de corregir estas cosas, y ver cómo nos lastimó Gimnasia. Tenemos que saber que esta no es la manera".

Más adelante continuó con el análisis de la derrota de Colón: "Creo que no tenemos un arma, lastimamos con pelotas paradas también. Tuve una buena, me quedó un poco baja y no la pude aprovechar. Lo más importante que tenemos es cuando llegamos por afuera, hoy nos taparon esa arma, pero en los partidos anteriores convertimos de otras manera, el partido fue malo en general. Tenemos que corregir".

Paolo Goltz también apuntó al arbitraje

Por último habló Paolo Goltz del golpe que le aplicaron en la cara, y dijo: "Es con el codo, siempre hablamos de lo mismo. Me duelen más las rodillas, pero por suerte no fue nada. En el Nacional B el arbitraje es distinto. Hablamos con los árbitros, pero no podemos hacer nada. No hay VAR, no se puede hacer nada".

"Es complicado, en cada jugada de pelota parada En algún momento te lo van a cobrar, en todos los partidos hay jugadas iguales. Pero tuvimos un mal partido, más allá si el árbitro se equivoca o no", cerró uno de los referentes de Colón.