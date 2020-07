"Para muchos hinchas, la final fue lo mejor que les pasó en la vida"

Luis Rodríguez pasa sus días en Simoca junto a su familia, antes de que se decretara la cuarentena, el delantero viajó hacia Tucumán y allí permanece llevando adelante los trabajos de preparación que les envía el preparador físico Pablo Santella. En diálogo con Radio Octubre 947, el Pulga habló del presente y recordó la final perdida.

"Estamos en Simoca haciendo la cuarentena y sobrellevando esta situación que es complicada para todos. Ahora disfrutando de la familia, por suerte en Tucumán la situación está bastante tranquila y mucho más en Simoca. Es un lugar muy tranquilo en donde casi no hay inseguridad. Por eso estamos bien en ese sentido, pero sin escaparle a la difícil situación económica que están pasando todos", comenzó contando el delantero de 35 años.

Consultado por la vuelta a los entrenamientos y el pedido de los clubes que juegan la Copa Libertadores para volver a practicar antes, respondió: "La verdad que en ese momento donde se decía que en Santa Fe y en otros lugares podíamos empezar a entrenar yo consideraba que no era sacar ventajas. Y ahora si pasa eso, tampoco esos equipos van a sacar ventaja".

"Al no tener competencia, ningún equipo tendrá ventaja. En este caso es una obligación que hagan ese pedido porque juegan la Copa Libertadores pero no creo que sea ventaja. Pienso que todos volveremos de la misma forma y que nadie sacará ventaja por entrenar unas semanas antes. Aparte habrá una pretemporada larga para ponerse a punto", aseguró.

Respecto a su presente y la manera de entrenar contó: "Puedo hacer todos los trabajos, acá en Tucumán nos permiten entrenar al aire libre y hay canchas para entrenar. Los entrenamientos no son a través del Zoom, sino que grabamos los videos entrenando y se lo mandamos al profe".

Y agregó: "En estos momentos físicamente estoy bien, lo más difícil será agarrar ritmo futbolístico. Ahora comencé a realizar algunos ejercicios más específicos de un delantero, como remate, pase y precisión. Considero que entre tres semanas y un mes nos llevará ponernos a punto. Aunque los preparadores físicos hablan de seis semanas".

Ya en el tramo final de la charla habló sobre aquella final perdida "Elegiría volver a jugar la final por más que perdimos, las finales no las juega cualquiera, no es fácil llegar, pero uno gana y otro pierde. Nos superaron en esa final, pero ese dolor a muchos hinchas de Colón le significó lo mejor que le pasó en la vida. En mi caso la sufrí muchísimo, porque a mi edad no se si jugaré otra final. No la vi nunca más y no creo que la vea nunca".

"Fue una semana atípica para el club, por todo lo que significó la previa al partido. Desde cualquier punto de vista y más allá del resultado fue inolvidable lo que se vivió. Todos queríamos ganar esa final, pero mucha gente quiso vivir esa final para algún día contárselo a sus hijos o a sus nietos. Por lo cual fue algo totalmente maravilloso".