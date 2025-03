Pereyra: "Colón es un equipo en construcción, golpeamos en los momentos justos"

El Colón de Ariel Pereyra consiguió un triunfo de oro ante Chaco For Ever en el Brigadier López que lo llevó a la punta de la Zona B de la Primera Nacional, más allá que fue la actuación más floja desde lo futbolístico.

El particular análisis de Pata Pereyra en Colón

"No sé si sufriendo, pero fue duro el partido. Chaco For Ever es un buen equipo, en el primer tiempo tuvimos un arranque muy bueno, luego nos manejaron la pelota, pero sin profundidad, corregimos en el entretiempo, y el segundo tiempo fue parejo", comenzó analizando Ariel Pereyra en conferencia de prensa.