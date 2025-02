Pereyra, tras la victoria de Colón: "Jugamos un muy buen partido, en lo actitudinal, 10 puntos"

• LEER MÁS: Colón se mostró sólido y eficaz en Santiago del Estero para sumar su segundo triunfo al hilo

"Desde el primer momento no nombramos al calor, porque estamos preparados y entrenados. No era excusa. Lo sufrimos igual que ellos. En el primer tiempo se nos hico complicado y luego en el segundo tuvimos más tranquilidad. Los vi bien. No soy de hacer tantos cambios si no es necesario. Más que nada fueron por cansancio", agregó Pata.

No quedó solo en eso la reflexión: "Siempre hay cosas para mejorar. Es bueno ganar en estas canchas complicadas. Tratamos de asegurarnos y los jugadores entendieron todo. Esto nos sirve para seguir creciendo. Soy primerizo en esta etapa y también voy aprendiendo. Lo bueno es que los muchachos responden en la idea que pensamos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1893783575566090424&partner=&hide_thread=false ¡Final del partido!



¡GANÓ COLÓN! SANTA FE ESTÁ FELIZ.



MIT 0-1 CAC pic.twitter.com/RfboMUBtdm — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 23, 2025

Más de Pata Pereyra en Colón

"Nos plantearon un buen partido, con mucha movilidad y nos costó tomar a los volantes. No podíamos tomar a Rosales y luego ajustamos. A veces las indicaciones no se escuchan y por eso fue clave el entretiempo. A partir de eso cerramos lugares y fuimos más prácticos", argumentó el técnico.

Para luego remarcar: "Colón necesita de todo y si los jugadores se alinean, lo demás siempre viene solo. Ganar es bueno siempre, en cualquier cancha. Creo que jugamos un partido muy bueno. Desde lo actitudinal, 10 puntos. Después, lógico que hay cosas para corregir. La actitud es innegociables, donde podés ganar o perder, pero eso no se tiene que discutir".

En el final, fue claro respecto a los lesionados: "No me gustan jugadores que no estén al 100%, así que la meta es que todos estén bien. No apuraremos a nadie. El grupo tiene que centrarse en el objetivo, que eso es muy claro. Está por encima de todo".