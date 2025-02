Pereyra probó dos cambios en Colón para recibir a Chaco For Ever

El DT de Colón, Ariel Pereyra, dispuso movimientos tácticos con novedades pensando en el duelo ante Chaco For Ever por la 4ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya dejó atrás el triunfo en Santiago del Estero y se enfoca en buscar otra victoria el domingo cuando reciba, desde las 21.30, al entonado Chaco For Ever por la 4ª fecha de la Primera Nacional. Un momento de plena confianza, pero con los pies sobre la tierra, por lo que puertas adentro no quieren saber nada con relajarse.