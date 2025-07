Petrucchi: "Queremos hacer un buen partido con Colón"

Patrucchi volvió a ser titular ante Temperley por la lesión que sufrió César Rigamonti y sobre la salida de Medrán de la dirección técnica, aseguró: "La verdad es que no lo esperábamos, nos tomó por sorpresa a todos. Es un tema de los dirigentes, nosotros estamos enfocados en trabajar y pensamos en el próximo partido con Colón".

"Nosotros no sabíamos nada, es un asunto que manejan los dirigentes y no nos consultan a nosotros", subrayó el guardametas antes de indicar: "Ahora hay que pensar en esta nueva etapa, con un nuevo entrenador (Ariel Broggi). Queremos hacer un buen partido con Colón y seguir peleando en los primeros puestos", agregó el cordobés.

Petrucchi y la llegada de Ariel Broggi al Lobo

Tras las dos primera prácticas a las órdenes de Ariel Broggi, Petrucchi reveló: "Nos estuvo hablando sobre cuál es su idea de trabajo, pero todavía es poco tiempo para opinar sobre él como entrenador. Nosotros tenemos ganas que llegué el domingo para jugar con Colón y mejorar lo que hicimos la semana pasada", afirmó.

Petrucchi arrancó como titular por una lesión que tuvo Rigamonti, tuvo buenos rendimientos y en el partido ante Gimnasia de Jujuy dejó el arco cuando estaba en un buen nivel. Sobre su salida afirmó: "Hablé con Ezequiel (Medrán), me dio sus motivos, y lo entendí. Habíamos tenido una charla en la pretemporada y por la lesión de Rigamonti me tocó arrancar jugando. En su momento me molestó porque siempre todos queremos jugar, pero lo entendí y seguí trabajando igual"