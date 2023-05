• LEER MÁS: El DT de Colón valoró ganar rápido después del primer revés

Otro de los alicientes estuvo en la solidez: "Hablamos antes del partido terminar con el arco en cero, porque era muy importante. Por suerte lo logramos y además creamos situaciones de gol".

Santiago Pierotti 1.jpg Santiago Pierotti está motivado por esta levantada de Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

Hace tiempo, Pipo viene resaltando las condiciones del ahora delantero y no lo dejó pasar: "Son palabras que a uno lo llenan de satisfacción y confianza. Muy tranquilo y agradecido por eso. Para mí no fue un cambio tan drástico estar ahora en esta posición. Lo hice en inferiores, pero es verdad que en Primera y reserva lo hice más de volante. No es nada de otro mundo y si puedo ayudar con goles, mejor".

En otro tramo de la charla luego del cotejo en el Brigadier López, Santiago Pierotti dijo que esperan con los brazos abiertos a Facundo Farías: "Ojalá vuelva de la mejor manera. Lo estamos esperando. La idea es que se cure bien, porque es una lesión muy jodida".

Asimismo, contó por qué salió en el complemento: "Trato de ir siempre fuerte, pero nunca de mala leche. Pipo me dijo que me sacó por las cuatro amarillas que tengo. No lo tenía presente en el momento, pero luego me doy cuenta que voy fuerte. Pero yo juego y si me toca será algo del momento".

En final, dejó un dato en caso de llegar una oferta: "Soy comunitario. Estoy en gestión, pero no sé nada de mi futuro".