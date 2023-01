Pinilla: "Los dirigentes de Colón son unos delincuentes"

LEER MÁS: Farías: "Estoy haciendo lo imposible para volver más rápido a jugar"

Mauricio Pinilla señaló que entiende al atacante argentino de Colo Colo repasando a los directivos de Azul Azul. “Me llama la U y me dice que me tenía vendido por 100 mil dólares a Colón. Que habían aceptado una oferta por 100 mil dólares, esa fue la valorización que le dio la U al goleador del equipo en ese momento”.

“Ahí me di cuenta que en el club había varios dirigentes que no me querían adentro, porque ya habían hinchado tanto las pelotas por las cosas que hacían como las hueas, literalmente, había puesto sobre la mesa varias cosas como que llegábamos al hotel y no había agua, que nos querían mandar a un partido trascendental en un vuelo con cuatro escalas, era como viajar ida y vuelta a Madrid”, agregó visiblemente molesto.

Finalmente, Mauricio Pinilla ahondó en el fallido fichaje al balompié trasandino. "Entonces todas estas molestias que yo fui planteando les molestaron a los dirigentes y no encontraron nada mejor que aceptar una propuesta por 100 mil dólares para que yo me fuera. Yo ni siquiera viajé, porque mandé a mis abogados para ver qué tan real era la propuesta de Colón. Ellos fueron los que viajaron a Santa Fe y los tipos me ofrecieron un contrato pagado en paraísos fiscales, en islas que ni conozco, una locura. Son unos frescos, unos delincuentes”.