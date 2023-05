Néstor Gorosito, como en la previa de cada partido de Colón, brindó una conferencia de prensa, donde en el arranque se le preguntó por las situaciones físicas de los lesionados del plantel, y respondió: "Jorge Benítez está en tratamiento, lleva muchos días con esta lesión, más de 40 días con esta molestia en la rodilla. José Neris está mejor de la lesión y Joaquín Ibáñez por 10 o 15 días no entrenará. Jorge aduce que le duele y le creo, el doctor seguro tiene la palabra técnica. Dice que le duele y le debe doler".

Sobre cómo está Colón desde lo físico, tras el trajín de partidos, Néstor Gorosito dijo: "Estamos muy bien, tuvimos una semana larga de entrenamientos, muy tranquila. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero de los últimos seis partidos ganamos tres, empatamos dos y perdimos uno, eso es bueno, no es malo".

"Salió Kily Vega porque no estaba jugando bien, entró Juli (Chicco) y lo hizo bien. Puede ser que Kily después de tanto tiempo de inactividad sienta la sucesión de partidos, todos los jugadores tienen posibilidades de entrar y salir, los que jueguen bien jugarán y los que no irán afuera. Es una competencia sana que se las queremos inculcar, no importa lo que pasó, el fútbol es hoy. Es constantemente demostrar por qué uno les da la camiseta, que traten de refrendar en la cancha lo que hacen en la semana", agregó Néstor Gorosito en la previa del partido que Colón animará ante Banfield.

Se le pidió a Néstor Gorosito unas palabras por los 118 años de Colón y afirmó: "Somos muy nuevitos, máximos respetos y desearles mucha felicidad, Dios quiera que nos podamos quedar bastante tiempo para poder tener identificación con el club".

También se lo consultó por Nahuel Curcio, quien se creía que concentraría por primera vez en Colón y afirmó: "Hoy tenemos el partido con Banfield, está entrenando en Primera, viene de jugar en Reserva, viene de tener partidos buenos y otros no tanto. hablamos permanentemente con Chupete y nos va informando. Nosotros tenemos déficit para que jueguen por dentro, por afuera tenemos".

En cuanto al partido ante Banfield cómo lo planea, Néstor Gorosito contó: "Es muy probable que juegue alguien más ofensivo, pero nosotros estamos bien y tranquilos. Stefano Moreyra atravesó algunos problemas personales que le imposibilitó estar enfocado en el fútbol, tratamos de ayudarlo desde nuestro lugar, hablamos mucho con él y hasta ahí llega nuestro alcance".

En cuanto a lo que viene siendo el trabajo de la Reserva que comanda Adrián Marini, reveló: "La Reserva tiene jugadores que lo hacen bien, que necesitan tiempo para llegar a Primera, hay algunos jugadores interesantes. Y con respecto a Quiroz hablamos con él, tiene esa lesión otra vez en la rodilla, se lastimó pobrecito, pero convivimos con esas lesiones, es muy joven, serio y muy profeisonal, y esperanzado de que salga todo bien y vuelva bien".

También se le preguntó a Néstor Gorosito sobre cuándo podrá volver Facundo Farías a las canchas, y reveló: "Seguramente contra Instituto va a jugar, ya hablamos con Chupete para que juegue unos minutos en Reserva, ya lo hablamos la semana pasada, se lo manifestamos a Facundo para que vaya agarrando ritmo de partidos. Viene de una inactividad bastante prolongada, todo Colón tiene cifradas esperanzas en él, tiene condiciones de muy buen jugador, y ojalá podamos disfrutarlo por un tiempo en el club".

"Entrenamos con tres, con cuatro y cinco, no hay ningún problema, podemos cambiar en el mismo partido. El otro día cambiamos porque venía Santana muy solo, nos llegaron tres o cuatro veces por ese sector, justo que cambiamos llegó el gol de ellos. Nos está faltando lo que reclamo siempre, que es el último pedacito de la cancha, el desequilibrio para dejar a los delanteros habilitados. Ellos nos jugaron de contragolpe en el segundo tiempo, nosotros tuvimos más la pelota y atacamos más. Pero no considero si es con tres, cuatro o cinco, lo más importante es jugar mejor y ganar".

Se le pidió una comparación entre Tomás Galván y Carlos Arrúa, y reconoció: "Son diferentes, Tomi es más de asociarse con pases, Arrúa tiene buenos arranques, destellos de jugar muy bien. El 10 tiene que dar pases de gol y hacer goles, la gente no se acuerda si corrió para atrás y quitó 10 pelotas. Considero que en esa posición hay que hacer eso, tiene condiciones para hacerlo pero hasta ahora no lo ha hecho".

"Necesitamos lo que nos puede dar Facu Farías, pero necesitamos para tener aspiraciones algo puntual ahí, importante, que se cargue al equipo, que sepamos que el equipo pueda descansar en él. Cuando uno tiene un jugador de esas características hay que dársela, como Marini en su momento o como alternaban Castro y Bernardi en esa posición, jugadores que se hagan cargo del equipo", agregó Néstor Gorosito.

Y en el final, el DT de Colón adelantó: "En nuestra cancha tuvimos buenos rendimientos, de menor a mayor, desde el partido ante Huracán que no fue tan bueno, ante Newell's, Tucumán, Talleres y Vélez tuvimos muy buenos partidos, donde en varios de ellos merecimos ganar tranquilos. Tenemos que tratar de aprovechar que de cuatro partido tenemos tres de local, y necesitamos como hasta ahora el apoyo de la gente al equipo, que está concientizado en hacer las cosas bien, nadie más que los jugadores quieren ganar".