• LEER MÁS: Colón tiene día, hora y sede de su choque por Copa Santa Fe

En charla con DSports Radio, el entrerriano habló de su retiro y confesó que tuvo la chance concreta de jugar en Colón: "No sé qué voy a hacer. No le tengo miedo al retiro. Lo vengo pensando hace un tiempo y por eso disfruto todo ahora. Sé que después del fútbol, este espacio en el que vivimos no se va a llenar nada, porque se trata de una rutina de estar en el vestuario. Pero sé también que voy a disfrutar de otras cosas, quizás dentro del fútbol o no".

Sebastián Prediger 1.jpg Sebastián Prediger fue sincero sobre sus chances de volver a Colón.

Asimismo, agregó: "Me gusta jugar al tenis y hacer otras cosas que el fútbol me lo privó. La vida del jugador es 100% dedicada y no hay día que no pienses que podés hacer otra cosa si querés rendir al máximo, porque claramente se pueden pensar en otras cosas".

• LEER MÁS: Colón y Santa Fe FC, sin acuerdo por Facundo Farías

Mientras que en el final, contó cómo se dieron las cosas con Colón: "Sí, Pipo me llamó, pero no era fácil tomar la decisión, porque para mí Tigre es un lugar difícil de explicar por todo lo que me tocó vivir. Colón es de donde salí, tengo mis amigos y también me dio la chance de llegar a Primera. Es un club al que quiero muchísimo, pero en Tigre me pasa lo mismo. Es algo que no lo pienso, por eso no tengo una respuesta".