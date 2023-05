Cristian Vega, quien venía de ser titular ante Instituto, no sumó ni un minuto en Colón ante Barracas. ¿Por qué tomó esa decisión Néstor Gorosito?

Vale recordar que Cristian Vega venía de anotar ante Banfield, pero la realidad indica que su rendimiento no coincidía con la ratificación de su presencia entre los titulares para el duelo ante Instiuto. De hecho, hasta parecía ser un capricho que tiene Néstor Gorosito de tratar de recuperar al mejor Kily en cancha.

LEER MÁS: Colón volvió al trabajo y otra vez Gorosito analiza cambios

Pero desde que llegó a Colón nunca pudo demostrar las condiciones por las cuales se lo fue a buscar en el verano de 2022. La lesión grave de rodilla le jugó en contra, y esa es una verdad incontrastable, pero ya pasaron varios meses de la misma, y a Cristian Vega le cuesta convertirse en amo y señor del mediocampo, y hasta de hecho llamó la atención que no haya sumado ni siquiera un minuto ante Barracas Central.

Cristian Vega.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

De hecho, Néstor Gorosito lo reemplazó con Julián Chicco, quien ante Instituto cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de las cinco amonestaciones, mientras que en el segundo tiempo no lo mandó a Cristian Vega a la cancha y optó por Leonel Picco, quien desde que llegó el nuevo DT de Colón prácticamente no tuvo acción.

LEER MÁS: Gorosito, entre el optimismo inicial y la cautela del presente

Por lo que se pudo averiguar, el hecho de no haber contado con Cristian Vega para el partido ante Barracas Central obedece que a Néstor Gorosito no le gustó un gesto que hizo cuando lo cambió en el partido ante Instituto. De esta manera, el hecho de no haber sumado minutos en el último empate de Colón obedece a un llamado de atención (decisión disciplinaria) que tomó el entrenador.

De todas maneras, si bien todavía no realizó ningún tipo de trabajo futbolístico en lo que va de la semana de cara al partido ante Central Córdoba, Néstor Gorosito evalúa la chance de incluirlo nuevamente en el mediocampo en lugar de Julián Chicco, en una de las posiciones en las cuales todavía nadie se pudo ganar el puesto.