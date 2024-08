Prediger: "Colón puede jugar bien o mal, pero deja la vida, nadie lo puede discutir"

Sebastián Prediger venía de brindar unas polémicas declaraciones tras la derrota ante Gimnasia y Tiro, que habían sonado a resignación. Por este motivo, tras el triunfo ante Gimnasia de Mendoza, hizo un mea culpa y se refirió al momento de Colón, en función a cómo se metió de nuevo en la pelea por el primer lugar de la Zona B.

El análisis de Seba Prediger tras el triunfo de Colón

"Estoy muy contento porque podemos jugar bien o mal pero dejamos la vida, a eso no lo puede discutir nadie. Ellos juegan así, no creo que hayan cambiado ahora, es su forma, consiguieron muchos resultados positivos. Nosotros jugamos de una misma manera y nos pudimos quedar con el triunfo. Pero quiero resaltar que hicimos lo que había que hacer, queríamos ganar para seguir arriba", comenzó diciendo Sebastián Prediger.

Y Seba Prediger afirmó: "No es algo nuevo, nos debemos a la gente, siempre queremos hacer lo mejor posible, nadie hace las cosas mal a propósito, a veces el nivel no es tan bueno. Es día a día, tenemos que trabajar y mejorar, todos vinimos por un objetivo y nos vamos a quedar hasta el final".

Luego, cuando se le preguntó si De Paoli tuvo una charla con los referentes del plantel de Colón, dijo: "No sé qué dijo, creo que se refiere al compromiso, somos los que hace bastante defendemos esta camiseta, tenemos que darle tranquilidad a los chicos. Daremos la vida hasta el final, a eso no lo vamos a resignar nunca".

En cuanto al valor que le da al triunfo ante Gimnasia, el capitán de Colón tiró: "Me gustaría jugar mucho mejor, pero estoy muy feliz porque estoy en el lugar donde quiero estar. Me propuse un objetivo en el final de mi carrera, que era volver acá, sabía que alguna cosa no podía funcionar, sabía que tenía que seguir estando. Es el lugar donde me inicié, ojalá podamos volver a Primera e irme en paz".

La autocrítica del capitán de Colón

Más adelante, Prediger destacó que "tuvimos momentos malos, lo dije la semana pasada, después de esas declaraciones me prometí no mostrarme más así, por respeto a mis compañeros, pero era la sensación que tenía, estaba triste porque uno visualiza los objetivos y piensa que se le puede escapar. Nos prometimos apoyarnos hasta el final, seguir con mucha fe en busca del objetivo soñado por todos, luego Dios dirá cómo termina".

"Puede ser que tenga una responsabilidad extra, no está bien, no debería tomarlo así. Es la última oportunidad que tengo dentro del fútbol. Es difícil, los que más saben dicen que tenés que aislarte de esas cosas, pero a veces pararte adelante de tus compañeros y esto de ser capitán es un orgullo, y está lo humano donde uno quiere mostrarse firme, y guiarlos, pero uno es humano y te golpea la situación. Lamento y me arrepiento muchísimo mostrarme como lo hice en Salta, porque no es lo que mis compañeros tienen que ver de mí", cerró Sebastián Prediger, tras el triunfo de Colón ante Gimnasia de Mendoza.