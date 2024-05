Prediger y el mérito de Colón: "Aguantaron hasta donde pudieron, pero fuimos superiores"

El capitán de Colón, Sebastián Prediger, explicó en UNO Santa Fe cómo se dio el triunfo ante Almagro y remarcó que fue clave "no perder la cabeza". VIDEO

"En el segundo tiempo fuimos a buscarlo más. Ellos justo estaban un poco cansados y lo pudimos ganar. No es que pusimos más ganas", comentó.

A lo que agregó: "El rival también hace su trabajo y no pasa por falta de ganas. Aguantó el resultado lo más que pudo, pero la realidad es que hay mucho mérito nuestro. Hicieron un trabajo importante desde lo físico para cortarnos el circuito, pero cuando no pudieron más fuimos superiores. No es que en el primer tiempo fuimos un desastre. Tuvieron el mérito de aguantar el cero".

"Ellos vinieron a hacer su partido y en una cancha que saben es muy difícil, por lo que quieren mostrarse, ya que somos el equipo a vencer. Por eso no les quiero sacar méritos a ellos por lo que hicieron para sostener el marcador, pero cuando ya no pudieron aguantarlo, repito, fue por lo que nosotros generamos", dijo Perro.

Colon Festejo.jpg Sebastián Prediger ponderó la idea de Colón de siempre atacar ante Almagro. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sebastián Prediger quiere un Colón que "gane siempre"

En otro tramo de la charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe, Prediger admitió: "Terminé cansado, pero como todos en un partido intenso. Necesitábamos ganar y lo hicimos con autoridad. Pudimos terminar con el arco en cero otra vez y ya hay que pensar en lo que viene. Ahora el técnico decidirá quiénes jugarán el miércoles. El grupo está comprometido y convencido de que hay que ganar todos los partidos".

"Estuvimos un poco fastidiosos en el primer tiempo, porque las cosas no salían y lo analizamos con el entrenador. La clave fue no perder la cabeza. Por eso en el segundo tiempo salimos a atacar y cuidar el arco", concluyó.