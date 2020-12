¿Puede haber elecciones a corto plazo en Colón?

El secretario de justicia de la provincia, y exdirigente rojinegro, charló en Cadena Oh y brindó detalles al respecto, teniendo en cuenta que Racing llevará adelante una contienda electoral antes de fin de año.

"Uno cae en un momento donde el tema de Racing fue motivo de consulta, en primer lugar cada provincia tiene su legislación y las autoridades de control como la IGJ y en el orden federal, algunas flexibilizaron y otras fueron más estrictas. Donde había masividad se suspendió todo, pero muchas postulaciones de distintos interesados y asociados nos permite estudiar la posibilidad de aplicar la flexibilización, no todo estatuto es rígido y no todos los clubes tienen esa posibilidad", apuntó en el inicio.

Para luego, agregar: "En el caso de Colón, tiene la posibilidad en el caso eventual que solo hubiera una lista, eso es innecesario hacerlo, pero con los profesionales de la IGJ si existen dos o más propuestas, no se si este año pero a corto plazo se está estudiando la posibilidad de llevar adelante las elecciones".

Somaglia reconoció en otro tramo de la charla que "las instituciones son personas jurídicas por eso tienen su organización, en situaciones donde la CD tienen todas las facultades como si sus mandatos están vigentes, las contrataciones no sufrirían alteraciones, obviamente que los que tienen una visión distinta y quieren ir a la contienda electoral, se pueda hacer".

En el marco de un contexto complicado, el exdirigente de Colón apuntó que "si hay más de una lista se evaluará todo, la virulencia de la pandemia, sería bueno como señal para la hinchada que el club haga un buen campeonato, las autoridades estén a la altura y convocar a los posibles contendientes para sacar adelante el club".

Y luego, subrayó: "En la sindicatura que me tocó transitar cuando cayó la CD de Ferraro, transitamos tres meses y había terminado el campeonato, los tres integrantes de la comisión de síndicos convocamos a las listas, hay mecanismos para hacerlo, si hay voluntad se puede llegar a buen puerto".

En la parte final, remarcó que "estamos estudiando esa posibilidad, nuestra vocación es hacer todo bien, no hay una regla general, sino ver cada estatuto en particular, el que rige a Newell's tiene que hacer una elección para conformar una junta electoral. Colón, que es lo que más recuerdo por haber estado en el club, tiene la posibilidad de oficializar una lista, en caso de que no haya contendientes, sin la necesidad de ir a una contienda electoral".