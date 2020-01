Vignatti intenta destrabar el conflicto con los jugadores

La semana de Colón inexorablemente va a camino a cerrarse de manera agitada, ni más ni menos que a seis días de jugar uno de los tantos partidos vitales de este semestre, que encuentra a los rojinegros peleando el descenso en la Superliga.

El golpe anímico en aquel momento por allí impidió que se siga hablando del tema. Pero el 2019 se esfumó, hubo cambio de entrenador y con la llegada de Diego Osella pareció iniciarse otro camino, con altas y bajas, pero solamente pensando en un duro 2020.

Claro que lo que estaba pendiente era un monto importante de dinero para los jugadores, que no pudieron sumar la primera estrella, pero alcanzaron el subcampeonato de la Copa Sudamericana. Esa segunda posición también se trasluce en dinero. Y es la plata lo que está hoy en la discusión, por algo no firmado, pero con una palabra que el plantel asevera, no cumplió la dirigencia.

La explosión de este conflicto se dio este jueves, con Vignatti en Buenos Aires, intentando negociar para sumar más refuerzos y participar de la reunión que resolvió finalmente respetar el 24 de enero como inicio del calendario anual en Superliga, a la vez que también se sacó la fecha entresemana y por ende todo se va a retrasar una semana.

Ya de regreso en la capital provincial, este viernes puede convertirse en trascendental para solucionar esta situación. Como se sabe, los futbolistas decidieron abandonar la concentración, retornar a sus casas pero seguir trabajando. De hecho bien temprano este viernes iniciaron su sesión a las órdenes de Osella.

Pero está en veremos el viaje a Rosario. La dirigencia reafirmó su reserva en el hotel donde tiene previsto dormir este viernes para aguardar el cotejo frente a Newell's, en lo que será su último ensayo después de medirse con Sportivo Las Parejas, antes de visitar a Central Córdoba, el sábado 25 de enero en Santiago del Estero.