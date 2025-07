Pulga y Colón, reencuentro con historia y emoción en el momento más difícil

En un acto cargado de simbolismo y emoción, Luis Miguel Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colón , marcando así su tercera etapa en el club. Pero esta no es una vuelta más: el Pulga llega en uno de los momentos más difíciles que atraviesa la institución en los últimos años, con un equipo golpeado y fuera de los puestos de Reducido en la Primera Nacional. Y lo sabe. Por eso su mensaje fue claro, frontal y lleno de compromiso. Allí trabajó Melani Rivas para UNO Santa Fe.

LEER MÁS: Pulga Rodríguez: "Necesitamos de todos para hacer de Colón el que todos queremos"

Desde su llegada a Santa Fe, el delantero de 40 años mostró no sólo ilusión, sino también responsabilidad. En un clima tenso por la irregular campaña del equipo, Rodríguez habló con madurez y dejó claro que su presencia no tiene nada de testimonial. “No vine a pasear ni a visitar amigos”, dijo con firmeza. “Estoy bien físicamente, hice la pretemporada con Atlético Tucumán, jugué amistosos y me siento preparado para estar cuando el técnico lo decida”.

WhatsApp Video 2025-07-08 at 21.21.19.mp4

Lejos de colocarse en un pedestal, el Pulga volvió a ponerse el overol. “Estoy a disposición de mis compañeros, todos somos importantes para salir de esta situación. Ojalá podamos contagiarnos desde lo anímico, necesitamos del compromiso de todos”, expresó con una mezcla de liderazgo y humildad que lo caracteriza.

The Last Dance del Pulga Rodríguez en Colón

Más allá de lo deportivo, hubo un momento de la conferencia que tocó una fibra más profunda, cuando reconoció que este regreso podría ser el último capítulo de su vínculo con la camiseta sabalera. “Si esta es mi última vez como jugador en Colón, quiero que sea como ese abrazo que sabés que se está terminando, pero que vas a guardar para siempre. Ojalá quede una huella linda”, dijo, con la voz entrecortada.

LEER MÁS: ¿Cuándo fue el último partido de Pulga Rodríguez en Colón?

En 2019, cuando llegó por primera vez, Colón soñaba con ganar algo grande. En 2021 lo logró, y su nombre quedó grabado en la historia. Hoy, la meta es diferente, pero no menos importante: devolver al club a la elite del fútbol argentino. “Volver a Primera con Colón, en este contexto, valdría mucho más que un campeonato”, sostuvo, con la convicción de quien ya conoce lo que significa hacer historia en Santa Fe.

El Pulga vuelve. El hincha se ilusiona. Y en medio de un presente adverso, Colón encuentra en su emblema una nueva chispa para pelear por la resurrección.