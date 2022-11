LEER MÁS: Colón: Racing busca a Meza y Saralegui lo quiere retener

UNO Santa Fe averiguó que Facundo Garcés estuvo en las últimas semanas en Barcelona, donde estuvo reunido con parte del grupo empresario que lo representa analizando diferentes alternativas para su futuro deportivo, en un momento clave de su carrera deportiva y ante la necesidad de Colón de vender.

Por lo que se pudo averiguar, en los últimos meses quien hizo una propuesta para quedarse con su ficha fue el Cremonese de Italia, aunque la misma no alcanzó el monto de su cláusula de salida.

Facundo Garcés.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

La cláusula de salida que tiene Facundo Garcés es de 2.500.000 de dólares, con lo cual hay mucha expectativa en este mercado de pases de que llegue un club del exterior con una propuesta concreta y en ese monto para que pueda partir.

Vale remarcar que en diálogo con Sol Play (FM 91.5), Facundo Garcés destacó sobre su futuro: "Mi cabeza está acá, estoy pensando y me estoy entrenando para llegar en forma al 29 que retomamos con Marcelo (Saralegui). Si en algún momento llega algo, se analizará con ambas partes. Por ahora no hay nada y estoy muy tranquilo. No me desespera ir a jugar afuera, sé que quiero ir y voy a hacer todo para ir. Pero estoy acá y estoy feliz. No gasto energías pensando en querer irme. Tuve la bendición de salir campeón y estoy dándolo todo. El día que me toque irme, va a ser algo bueno para Colón y para mí".

Los dirigentes de Colón se encuentran en Qatar para ver de cerca la Copa del Mundo, con lo cual no solo las gestiones estarán paralizadas en el club, sino también en el mundo del fútbol, ya que luego del mismo seguramente se reactivarán las negociaciones, y es muy probable que llegue una propuesta concreta para transferir a Facundo Garcés.