Luego del partido, Paolo Goltz habló con ESPN, y arrancó diciendo: "Me queda bronca, uno se tiene que hacer cargo, y lo hago. Pero cuando les conviene tiene que tocar el silbato, cuando no les conviene no. Me dijo que no tiene que tocar el silbato siempre, nos volvió atrás varias jugadas ya que no había tocado el silbato, entonces no entiendo".

"Voy en la cabeza con que la voy a agarrar, justo la mueve Nacho (Ignacio Chicco) y la agarro. No había sentido el silbato, por eso fui y la llevé, porque es una jugada que siempre hacemos. Me da bronca porque no estamos en condiciones de regalar este tipo de cosas, más en la situación que estamos. Pero uno se tiene que hacer cargo, soy bastante grande para asumir si fue error mío", agregó Paolo Goltz.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1637249209173942273 "NO DIO LA ORDEN, ESTÁ CLARO. PERO NO ENTIENDO... MUCHAS JUGADAS VOLVIÓ ATRÁS PORQUE NO DIO ORDEN" Paolo Goltz se hizo cargo de su error, pero habló del árbitro Nicolás Lamolina. pic.twitter.com/MjBwJVpb4Y — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2023

Pero no se quedó allí y el capitán de Colón, agregó: "No dio la orden, eso está claro, él me dice que no siempre la tiene que dar, pero no entiendo porque muchas jugadas volvió para atrás porque no había dado la orden".

En el tramo final, Paolo Goltz destacó: "No fue avivada la de Wanchope Ábila, eso es un agarrón, lo mío no sé lo que es. Hubo otros penales que no cobró, se lavó las manos en una amarilla al lateral, después se hace el bueno hablando. Es lo que vi dentro de la cancha".

Y el experimentado jugador de Colón, remarcó: "No estamos en una situación para hacer este tipo de errores, más a mi edad y siendo el capitán del equipo. Necesitábamos ganar, y la verdad que me da bronca".