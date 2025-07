Qué equipo paró Martín Minella en la práctica de Colón

Martín Minella pateó el tablero en la práctica de Colón, al colocar una inédita y ofensiva formación para visitar a Chaco For Ever.

Tras la salida de Andrés Yllana y en medio de un clima de urgencias, Martín Minella asumió de forma interina la conducción técnica de Colón y este viernes paró un equipo pensando en el duelo clave del domingo ante Chaco For Ever, por la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputará desde las 16, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El Sabalero llega golpeado, con una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas que lo alejaron de los puestos de Reducido: hoy está a ocho puntos del último clasificado, lo que lo obliga a empezar a sumar con urgencia si quiere mantener sus aspiraciones de ascenso.

En ese contexto, Minella apostó por un equipo ofensivo, con un sistema 4-3-1-2 y varios cambios en el once inicial.

Cambios en defensa y nuevas apuestas en el mediocampo

En el arco se produciría la salida de Marcos Díaz para la aparición de Tomás Giménez. En el lateral derecho, Gonzalo Bettini ocupará el lugar de Facundo Sánchez, mientras que por izquierda Conrado Ibarra ingresará por Brian Negro, buscando mayor proyección y dinámica en ambos costados.

En la mitad de la cancha, se destaca el regreso de Zahir Yunis, un jugador que Minella ya había utilizado como titular en su breve paso anterior como interino, cuando Colón venció 2-0 a Almagro en condición de visitante. Yunis estará acompañado por Federico Jourdan sobre la derecha e Ignacio Lago sobre la izquierda, en una línea de tres mediocampistas.

La gran sorpresa es la aparición como titular de Christian Bernardi en el rol de enganche, tras no haber sido siquiera convocado en el último encuentro ante Mitre. El capitán histórico vuelve para liderar al equipo dentro del campo.

La dupla de ataque: Gigliotti y Castro

En ofensiva, Minella se inclina por la experiencia y la potencia con una delantera compuesta por Emmanuel Gigliotti y Facundo Castro, buscando mayor peso en el área y presencia en los últimos metros.

El probable equipo de Colón

El once que perfila Minella para visitar a Chaco For Ever sería: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto, Conrado Ibarra; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Ignacio Lago; Christian Bernardi; Facundo Castro y Emmanuel Gigliotti.

Colón se juega mucho este domingo. Con el interinato de Minella al mando, buscará cortar la mala racha y reencontrarse con una victoria que le devuelva confianza y lo acerque al lote de arriba. El margen de error es cada vez más chico y el momento exige respuestas inmediatas