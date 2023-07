Qué piensan en Colón de lo que dijo Gorosito de los jugadores de Reserva

Tras el partido ante River, Néstor Gorosito trató de acomodar las declaraciones que había hecho luego de la derrota ante Racing, y aclaró: "Los del Diario UNO hicieron una novela de que critiqué a la Reserva, a las inferiores, mentira. A mí entender todavía le falta a los chicos, pero no tenemos más. Toto tiene muchas condiciones para jugar como central o lateral, mientras estuvo bien lo hizo perfecto. Estaba un poquito descompuesto, tenemos muchas esperanzas en él. Ellos vienen a entrenar cada 10 o 15 días con nosotros, y Toto es uno de los chicos en los que tenemos depositadas esperanzas. Pero las urgencias hacen que se apresuren los tiempos y no es lo ideal, lo ideal es que jueguen los muchachos más grandes cuando las cosas no están bien".

Gorosito.jpg Pipo Gorosito expresó que Colón justificó la victoria ante Estudiantes con un gran segundo tiempo. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sin embargo, el domingo cuando se lo consultó si los jugadores de Reserva estaban en condiciones de integrar el banco de suplentes, tiró: "No. Les falta para jugar en Primera, a futuro pueden estar pero en este momento deben estar los jugadores que están en Primera, es demasiada responsabilidad para los chicos".

LEER MÁS: En declive: los números de Néstor Gorosito como DT de Colón

Estas declaraciones, por lo que pudo saber este medio, hicieron mucho ruido en el seno de la CD y también entre los encargados del fútbol amateur, más allá que luego Néstor Gorosito fue muy contradictorio al llevar a Nicolás Utrera y Thiago Yossen a concentrar con Primera y al segundo haberlo hecho debutar nada más ni nada menos que contra el puntero River, en el Monumental

Adolfo Manetti, coordinador de divisiones inferiores de Colón, cuando se lo consultó por los dichos de Néstor Gorosito tras la derrota de Colón ante Racing, en diálogo con LT10 (AM 1020), en el arranque de la semana, destacó: "Cuando se refiere a abajo se debe referir a la Reserva, yo no puedo hablar de eso, creo que debería hacerlo con Chupete Marini. Yo la única vez que estuve en Reserva logramos el subcampeonato, ganamos casi todos los partidos, y hay muchos jugadores con contrato. No estoy en los entrenamientos de Reserva. De cuarta división para abajo, que es donde yo estoy en el día a día, estamos muy bien, ordenados. Venimos de ganar el clásico en la Liga. Creo que lo que dijo no iba dirigido a mí. Hablé una sola vez con Gorosito, nunca me preguntó por ningún jugador. Me hizo algunas preguntas y le contesté con sinceridad, le dije que lo admiraba mucho".