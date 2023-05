El partido especial que jugará Wanchope Ábila en Alta Córdoba

Vale recordar que una vez que terminó el Torneo de la Liga Profesional 2022 y había manifestado que era incierto su futuro, a Ramón Ábila se lo vio entrenando varios días en Instituto, en un momento donde se estaba jugando su regreso a Primera División, con lo cual se empezó a conjeturar con un posible regreso a Alta Córdoba.

Luego se conoció que la estadía de Wanchope Ábila en Córdoba obedeció a que pretendía ganar tiempo, ya que luego viajaría a Qatar en ocasión de la Copa del Mundo, donde se quedó hasta la final que Argentina le ganó a Francia, en una situación que generó mucha polémica en el mundo Colón.

Mundo D de La Voz del Interior realizó un informe con el regreso de Wanchope Ábila a Alta Córdoba, con el título: "Wanchope Ábila contra Instituto y en Alta Córdoba: la otra vez que el '9' fue rival del club que ama".

"'Instituto le está ganando 1 a 0 a Huracán de Parque Patricios con una “palomita” del delantero Juan Martín en el primer tiempo y ahora aguanta. Van 35 minutos del segundo tiempo y Ramón Darío Ábila corre con la pelota dominada hacia el arco de la Gloria, que defiende Julio Chiarini. Es una situación clarísima para un empate que nadie quiere en Alta Córdoba. Que todos temen. Son apenas unos metros hasta ingresar al área para estar mano a mano con el arquero y definir, algo natural para el delantero cordobés que por entonces tenía 24 años", remarca el artículo.

Ramón Ábila.jpg

Y continúa el relato sobre Ramón Ábila: "Pero un cierre heroico del defensor Pablo Frontini obra el milagro: le toca la pelota justo a Wanchope, quien de cara a la popular albirroja no puede definir. Se toma el rostro, no lo puede creer. Con la 7 de Huracán en la espalda no pudo meter ese gol justo en el arco que da a ese alambrado donde alguna vez estuvo subido como hincha, como fanático de Instituto, en una foto histórica que se hizo viral. Aquella del Wanchope de tribuna".

"Luego, Ábila se transformó en jugador profesional y enarboló una carrera más que importante, en la que hizo goles y más goles con distintas camisetas, y hasta logró ser el “9″ de Boca y jugar en el extranjero. Este sábado, a sus 33 años, volverá a jugar contra el club del que es hincha y donde se formó. Ante Instituto y en el Monumental de Alta Córdoba", destaca el artículo sobre el delantero de Colón.

Colón Talleres Ramón Ábila.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Para luego, recordar: "Aquel triunfo 1 a 0 de Instituto ante Huracán fue valorado como un triunfazo por el elenco que conducía Daniel Miliki Jiménez y que se quedó luego a las puertas del ascenso... Unos meses antes, en enero de 2014, Ábila había sido transferido justamente desde Instituto (apremiado por deudas e inhibido) a Huracán en una cifra cercana a los $ 3 millones".

"'Si lo vendemos a Ábila, pagaremos noviembre, la AFA se hará cargo de diciembre y quedaremos al día, con lo que no estamos en situación de ser inhibidos', expresaba Silvio Da Rosa, por entonces tesorero del Albirrojo. Ese paso a Huracán sería vital para Wanchope, quien se mostró ante el fútbol de Primera División y rindió con creces en el Globo, donde anotó 58 goles en 119 partidos. Luego sería transferido al Cruzeiro de Brasil (2016/17) y llegaría su conocido arribo a Boca Juniors, donde marcó 36 goles en 83 partidos. Su carrera proseguiría en la MLS de Estados Unidos, en Minnesota United y en DC United. En 2022, el Xeneize lo vendió a Colón de Santa Fe, su club actual", resalta en otra parte Mundo D.

Y se agrega sobre el delantero de Colón: "Además, la carrera de Ábila registra un enfrentamiento ante Instituto por Copa Argentina. El 6 de marzo de 2013, mientras estaba a préstamo en Deportivo Morón, se midió ante el Albirrojo en el estadio Bicentenario de San Juan. Morón ganó 2 a 1 con dos goles de Akerman. Ramón jugó el segundo tiempo. Ya en 2023 y tras el ascenso de Instituto, se programó un amistoso ante Colón que se jugó en el estadio Mario Kempes. Fue triunfo 3 a 0 para el Sabalero con, claro, un gol de Ábila, quien no lo celebró".

"'Fueron muchos años alentando en la tribuna y ahora me toca ser profesional. Sé separar las cosas cuando me toca vestir otra camiseta'. Y luego declaró: 'Es una felicidad y un orgullo enorme ver al club de mis amores de vuelta en Primera División después de tantos años. Conozco a mucha gente de la hinchada. Ellos saben que nací de Instituto, me voy a morir de Instituto, y eso no me lo va a sacar nadie'", continúa el artículo, para luego indicar: "Wanchope siempre retornó a Instituto como hincha al estadio todos estos años. Y su relación con la actual directiva de Juan Manuel Cavagliatto es la mejor: han visto partidos juntos en el palco. Además, a fines de 2022, Ábila pidió permiso en Colón para entrenarse con Instituto en sus vacaciones, algo que despertó rumores de un posible regreso que, por ahora, no se dará".

"'No voy a dar notas con la prensa. Sólo vine a entrenar como hincha', fue lo único que dijo Ramón en La Agustina durante aquellos días de noviembre de 2022. Luego viajaría al Mundial de Qatar y su estadía se prolongó, lo que generó discordia en Colón. Retornó tarde a la pretemporada y se habló de su salida, que finalmente no se dio. Actualmente, con el arribo de Néstor Gorosito como DT, Ábila se reencontró con su mejor versión y es titular indiscutido en el Sabalero: suma cinco goles y tres asistencias. Los de Pip Gorosito ganaron tres de sus últimos seis partidos, con dos empates y apenas una derrota", se relata sobre la actualidad de Wanchope Ábila.

"'Ábila está mucho mejor que cuando nosotros llegamos. Se entrena a la par y se pone cada vez mejor', dijo el DT. Ese Wanchope deberá enfrentar un Instituto en crisis, que no logra remontar y busca oxígeno para su DT. Será otro regreso más que especial para Ramón Darío Ábila al estadio en el que alguna vez sueña jugar. 'Voy a volver, no sé en qué fecha. Nadie me va a quitar las ganas de jugar en Instituto', expresó en más de una oportunidad. Una gran parte de los hinchas aún lo espera con los brazos abiertos, mientras que otro grupo le reclama no haber vuelto antes al club que dice amar. Este sábado el Monumental hablará…", cierra el artículo que La Voz del Interior le dedicó a Ramón Ábila.