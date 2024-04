Raspanti: "Queremos llegar a un acuerdo y que le quede algo Colón por Garcés"

Por ahora, Facundo Garcés sigue trabajando a parte en Colón

En charla con LT9 AM 1150, su apoderado, Federico Raspanti, explicó cómo es el escenario actua: "No hay muchas novedades. Muy parecido a lo que se vivió en enero. Hace poco estuvo Sergio Fernández, director deportivo de Alavés y quiso charlar con la dirigencia de Colón, pero no se llegó a nada y no se puedo avanzar sobre la transferencia".

"Facu tuvo una charla con (Víctor, el presidente) Godano y le manifestó que no tenía inconvenientes en jugar, pero no pasó nada y no se avanzó sobre este tema", agregó.

Facundo Garcés.jpg El representante de Facundo Garcés confesó que no hay "avances" en la situación de Facundo Garcés con Colón y Alavés. Prensa Colón

Posteriormente, se mantuvo en lo del comienzo: "La realidad es que el sueño de Facu es ir al exterior y dejarle algo a Colón. La dirigencia anterior se portó mal con él y no le cumplió lo que le había prometido. No es la idea generar un conflicto, queremos llegar a un acuerdo para que a Colón le quede algo, porque es su club y no quiere irse sin dejarle un rédito a la institución".

Mientras que arremetió: "Para ninguna de las partes es buena la situación actual, porque Facu quiere jugar y tener minutos y también quiere dejarle algo desde lo económico a Colón, del que es hincha. Es un tema que tiene que charlar la dirigencia para darle una solución a todo esto".