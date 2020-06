Ricchetti: "En algún momento voy a dirigir a Colón"

Pablo Ricchetti inscribió su nombre en la historia de los Clásicos Santafesinos al convertir el segundo tanto de la victoria por 2-0 de Colón ante Unión, en el 15 de Abril, por 2-0, del pasado 21 septiembre de 1998 (al otro tanto lo convirtió Esteban Fuertes). Hoy se encuentra trabajando como entrenador de Santamarina de Tandil.

Desde ese momento, se convirtió en una referencia no solo en esta clase de enfrentamientos, sino para Colón, debido al gran recuerdo que dejó en los hinchas. Ricchetti sigue vinculado al fútbol, aunque ahora como entrenador, donde es recordado por haber sido el ayudante de campo de Jorge Almirón, en el subcampeonato que obtuvo en la Copa Libertadores de 2017.

Ricchetti habló con La Segunda de Radio Gol (FM 95.7) donde se refirió a su paso por Colón, donde estuvo dos temporadas y media, y también reveló las ganas que tiene de ser entrenador del club en un futuro.

En cuanto a su desembarco en Colón, Ricchetti contó: "Ferraro, quien era el entrenador, en su momento habló con Pekerman, quien le había recomendado que me lleve, ya que necesitaba un sustituto para Ibarra. Pancho me dijo cuando llegué que no solo quería un lateral, sino que también necesitaba un volante, y que me pasaría a esa posición en algún momento. No tomé como una responsabilidad de reemplazar a Ibarra, aunque sabía lo que había dejado en el club".

Y Ricchetti agregó sobre su decisión de jugar en Colón: "Sabía que no tendría demasiadas oportunidades en River, donde había jugadores de mucha categoría y calidad. Cuando se dio la posibilidad de pasar a préstamo me gustó y mucho más cuando luego se dio el pase definitivo".

"Teníamos muy buen equipo, grandes jugadores. Me quedan los recuerdos de dos años muy lindos, amigos. Una familia. Mucha gente querida. En lo deportivo, salvo en la etapa de Russo, tuvimos muy lindos momentos", reveló Ricchetti en otra parte del diálogo.

Mientras que en otra parte de la nota, Ricchetti se refirió a cómo analiza el presente de Colón y destacó: "Le falta un proyecto que acompañe lo que haga el club. Se va saltando de un lugar a otro. Uno puede tener éxito en un campeonato pero en este caso depende más de la suerte que de la proyección. Se necesita respetar un proceso, luego sí se hará mucho más fácil ganar".

Sobre lo que le generó haber trabajado al lado de Jorge Almirón, Ricchetti confesó: "Aprendí muchísimo de Almirón, es un maestro, sabe lo que pretende desarrollar. Tenía muchas ideas y no las podía poner juntas, con él aprendí eso. En mi idea de juego actual tiene mucha influencia lo que generó Almirón en mí. Pero ahora siendo entrenador decido yo, hay que valorar muchas cosas. A esto lo disfruto mucho más, acompañar te hace crecer pero es difícil porque defiende ideas ajenas, más allá que se compartan o no".

image.png Ricchetti estuvo en una gran etapa de Colón y se dio el lujo de convertir en un clásico.

Cuando a Ricchetti se le preguntó si le gustaría ser entrenador de Colón, reveló: "Sí, en algún momento lo voy a dirigir. No sé cuando, si será en 2 años, 5 años, 15 años pero en algún momento lo voy a dirigir".

En el tramo final de la charla con Ricchetti, destacó: "Cuando volví de Estados Unidos hablé con los dirigentes, cuando ganó Eduardo Vega. Les presenté un proyecto pero decidieron por maquillar lo que se estaba haciendo y yo quería cambiar todo de raíz. No llegamos a un acuerdo, no quisieron y no confiaron en mi trabajo. Mantengo el contacto con mucha gente, pero arranqué otros proyectos, hoy estoy en Santamarina. Nadie de Colón vendrá a buscarme hoy ya que no hay una comunión de ideas. El que lo necesite siempre va a contar conmigo para que le dé una mano".