El mensaje de Botta a los hinchas tras irse otra vez ovacionado en Colón

Si bien esta vez no brilló, igual jugó un partido destacado con su habitual capacidad y talento. La mejor incorporación. "No solo demostramos carácter sino también entusiasmo y ganas", agregó.

• LEER MÁS: Colón vive por la jerarquía y experiencia de sus jugadores

Respecto a lo que significa este halago, apuntó: "Ganar como lo hicimos no es fácil y no se da todos los días. Había mucha presión. El equipo no solo corrió, sino que también intentó jugar ante un gran rival como Talleres y le ganamos en todos los sentidos. Ahora se nos viene una final y no podemos relajarnos, porque nos tocó perder mucho de visitante y tenemos que demostrar hombría".

Otra vez se fue ovacionado por la gente y Botta no lo dejó pasar: "Siempre lo dije, que estoy agradecido. Desde el primer día que llegué la gente me dio mucho cariño y eso me da mucha alegría. Espero devolver todo eso en la cancha, donde uno tiene que demostrarle al hincha".

• LEER MÁS: Garcés, pura motivación en Colón: "Acá nadie se rinde"

En el final, el volante sabalero dijo: "Siempre dimos todo y a veces te toca perder. El otro día no lo merecimos y fue demasiado premio para ellos (Banfield), pero hay que pensar ahora en Vélez, que es una final. El mensaje para la gente es que siempre apoye y nunca bajar los brazos hasta el final, porque nada está dicho y a esto lo tenemos que lograr todos juntos".