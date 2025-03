"Sabemos cuál es el objetivo de Colón y no hay lugar para excusas"

Bernardi habló de su presente y el de Colón

Luego de la muy buena victoria ante Chaco For Ever, Bernardi hizo un balance de las primeras cuatro fechas. En diálogo con Sol Play 91.5, el 10 contó las sensaciones que vive a nivel personal y colectivo.

En el inicio de la charla, se refirió al presente que atraviesa: "Me siento bien física y futbolísticamente, por lo que estoy disfrutando el arranque del campeonato.Tuve una situación muy atípica en la que estuve un año sin jugar, alejado del fútbol y reincorporarme fue un poco complicado, ya que después de tanto tiempo cuesta. El año pasado, a mitad de año, me fui encontrando mejor, a pesar de que las cosas no funcionaban", aseguró.

En relación a la posición en la que viene jugando dijo: "Juego en una posición en la que toco la pelota, tengo libertades, y eso me gusta porque me ayuda a encontrar mi mejor rendimiento. Hoy me siento más maduro que cuando llegué, pienso más. Antes me gustaba más encarar y no prestaba tanta atención a la parte táctica. Con el tiempo, uno empieza a desarrollar otras capacidades y a adaptarse a los sistemas de los entrenadores, puliendo el juego".

A la hora de hablar de su capitanía en el plantel expresó: "Es una responsabilidad hermosa, y nos toca a los más grandes llevar el liderazgo de este equipo, donde hay jugadores con mucha más trayectoria y experiencia en el plantel que yo. Entre todos nos ayudamos para llevar las cosas adelante".

"Somos un equipo en construcción, es un plantel nuevo, con muchos chicos y varios refuerzos, además de un cuerpo técnico nuevo. Hay cosas muy buenas que se lograron en poco tiempo, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. Tenemos que entender cómo se juega la categoría y la solidez que estamos teniendo es la base de la confianza para crecer", expresó.

Por último, Bernardi manifestó: "Tenemos que entender lo que estamos jugando y la categoría en la que estamos, con la experiencia del año pasado. Nosotros debemos tener una identidad propia y, a lo sumo, adaptarla a las circunstancias. Sabemos el objetivo, lo que estamos jugando, y no hay excusas".