Sangre de Campeones le respondió al presidente de Colón, Víctor Godano

La palabra del presidente de Colón Víctor Godano

Respecto a la denuncia, Godano afirmó: "No tengo notificación ni estoy enterado. No puedo especificar mucho, porque solo me lo comentaron. Quizás viene bien que nos denuncien para que se vea que estamos haciendo bien las cosas. Pero que no nos hagan perder el tiempo, porque eso cuesta".

Para luego agregar: "Sobre todo los papeleríos en Justicia. Todo eso cuesta. Espero esta denuncia, si es que existe, tenga asidero. No le tenemos miedo a esto y no nos preocupa, porque está todo en regla. Si me preocupa la pérdida de tiempo. ¿Que digan qué encubro? Nuestra gestión es abierta y todos pueden conocerla. No sé por qué lo dicen. Que digan encubridor de qué o a quién. Para denunciar tenés que contar con pruebas".

Frente a las palabras de Godano, este sábado la agrupación Sangre de Campeones que lidera Ricardo Luciani y que fue segunda en las últimas elecciones salió a responderle. Lo hizo a través de sus redes sociales, ratificando la denuncia que fue realizada el pasado 20 de septiembre.

El comunicado de la Agrupación Sangre de Campeones

A los socios, socias e hinchas en general, hacemos saber a los fines de esclarecer la confusión generada como consecuencia de los numerosos trascendidos en relación a la denuncia penal formulada por los representantes de la Agrupación Sangre de Campeones, que efectivamente la misma fue interpuesta en fecha 20 de septiembre del corriente año, suscripta por Ricardo Luciani y Hugo Benuzzi, con el patrocinio letrado del DR Raúl Sartori, la cual se encuentra radicada ante la fiscalía de delitos complejos (MPA) y dirigida contra quien el fiscal determine, a los fines de que se investigue la posible comisión del delito de encubrimiento, o cualquier otro que pudiere corresponder, esto, en el entendimiento de la existencia de determinados comportamientos que ameritan ser investigados, lo señalado surge de declaraciones públicas brindadas por el actual tesorero, quien manifestara públicamente en relación al caso Espínola, haber descubierto la existencia de dos contratos, uno por una cifra y otro por otra "superior", al igual que "cosas raras", hacen también a la denuncia, las declaraciones de Facundo Farías y el incierto destino del 15% que declaró haber dejado en la institución en virtud de su pase al club Inter de Miami, como así también lo acaecido con el jugador Facundo Garcés, respecto del cual, supuestamente sin su consetimiento , se habría cedido un porcentaje de su pase a un representante desconocido, lo cual lo llevó a formular declaraciones "estoy molesto con la actual CD que jugó conmigo tapando un negocio sucio y usándome a mí", entre otras anomalías advertidas por la Agrupación en su incansable tarea como minoría, finalizando se hace saber que no se dio a trascender en el momento de su presentación, respetando el difícil momento deportivo que la institución atraviesa y por solicitud del SR Fiscal interviniente por la actual trascendencia , nos obliga al presente comunicado.