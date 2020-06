Santella: "Si no tengo internet me colgaré al del vecino"

Colón, al igual que el resto de los equipos del fútbol argentino, se encuentra expectante en cuanto al retorno de las prácticas, una vez que sean autorizadas por la AFA, previa orden del gobierno nacional. Mientras tanto, Pablo Santella, preparador físico del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, reparte las indicaciones vía Whatsapp y luego analiza la devolución que le realizan los jugadores vía Zoom.

Santella habló de todos estos temas con LT10 (AM 1020) y también reveló la difícil situación que atraviesa el cuerpo técnico, en cuanto al pago de salarios, que fue informado por UNO Santa Fe. En el arranque de la charla, comenzó diciendo: "Nuestra situación es casi igual que al principio, enviamos planes de trabajos vía Whatsapp, los jugadores lo desarrollan y luego nos envían lo realizado a través de YouTube. Trabajás más que antes, ya que cada video tarda 40 minutos, a 30 jugadores... Y además de una forma muy incómoda, ya que es difícil la correción. No me quiero acostumbrar a esto pero es lo que tenemos".

En otro tramo se lo consultó por cómo es el ánimo de los jugadores de Colón ante esta situación y Santella reveló: "No con esta problemática, no me lo dijeron pero seguramente habrán tenido, lo que habla de la necesidad de los psicológos. No con los jugadores pero si con mi hijo, que se lava 20 veces por día las manos. Hay un efecto que golpea, sobre todo en los chicos. En los adultos debe ser en otra dirección, seguramente que afecta, porque estar encerrados es antinatural. Estoy preocupado en lo personal y también en lo profesiones, pero sobre todo por el estado físico de los jugadores".

En cuanto al trabajo que están realizando con los otros PF del país, Santella advirtió: "Tuvimos la oportunidad de juntarnos por zoom todos los PF de Primera y otras categorías, se hizo un documento para presentar ante AFA para argumentar algunos ítems desde lo técnico que es para participar a un futuro de un protocolo, no es para meter presión, sino para argumentar por la problemática del no entrenamiento, y para que se sepa los tiempos y los por qué una vez que se reanuden los entrenamientos".

Pablo Santella, PF de Colón, habló de la actualidad del plantel en cuarentena.

También se le preguntó por la actualidad del cuerpo técnico de Colón, y Santella reconoció: "Casi todo el CT está en Capital Federal, salvo el entrenador de arqueros que está en la provincia. Necesitamos una autorización, eso me inquieta. Los jugadores que están en Santa Fe tienen la posibilidad de salir a correr e ir al gimnasio, cosa que en Buenos Aires no se puede".

Y Santella agregó: "En Santa Fe se tiene la posibilidad de hacer un entrenamiento más profesional que el que se hace en Buenos Aires. Si es por mí o Eduardo (Domínguez), me gustaría ir a Santa Fe y poder tratar de colaborar con los jugadores en una plaza o en un gimnasio, pero para eso hay varias situciones que se tienen que presentar, desde permiso oficial para poder trasladarnos".

Mientras que luego Santella detalló cómo es la realidad en Buenos Aires y tiró: "Es todo minuto a minuto, si se vuelve a Fase 1 sería un problema, para nosotros o para las personas que quieran viajar, además si vamos a Santa Fe tendremos que hacer confinamiento por 14 días, son todas cuestiones que escapan a nosotros. Estuvimos dos meses en el Hotel de Campo, en la presión, sacamos un permiso para venir a Buenos Aires, pero el retorno es más complejo que de Santa Fe a Buenos Aires. Hay medidas más estrictas, tendremos que tomar las precauciones que nos dicten".

Por último a Santella se le preguntó por la realidad económica del cuerpo técnico que comanda Domínguez, y confirmó: "Lo único que puedo decir es que de porcentajes no puedo hablar porque soy profe de educación física, lo que puedo decir es que yo y mi familia estamos haciendo un esfuerzo. Nos acomodamos a las circunstancias, entiendo a los empresarios, a la pandemia, pero yo, mi señora y mis hijos están haciendo un esfuerzo. No sé qué porcentaje, pero estoy haciendo un esfuerzo y lo seguiría haciendo porque estoy trabajando en una institución que siempre se portó bien con nosotros. Lo hago porque quiero a mi trabajo y tengo un compromiso moral y profesional con mis jugadores, si no tengo internet me colgaré al de mi vecino para mandarle los planes a los jugadores, pero el esfuerzo lo voy a seguir haciendo".