Zuqui: "Ni de Colón ni de Estudiantes se comunicaron conmigo"

Fernando Zuqui todavía no sabe si seguirá en Colón o volverá a Estudiantes.

Fernando Zuqui quedó en el medio de una disputa legal, con un contrato que se le termina en Colón el 30 de junio, sabiendo que si eso no se extiende deberá regresar a Estudiantes.

Precisamente el Pincha quiere ejecutar la cláusula y desea recibir el dinero por parte de Colón, en tanto la dirigencia que encabeza José Vignatti no piensa lo mismo.

Si bien Eduardo Domínguez desea que continúe, el jugador por ahora entrena en un piso 15 del edificio en el que se aloja para no perder la forma física.

En diálogo con TyC Sports reconoció que "tenemos algunos elementos de trabajo que el club nos dio, la verdad que muy bien. Nos brindó esa posibilidad para mantenernos bien en lo físico".

Y más adelante, acotó: "Tengo elementos de trabajo, pesas, todo es importante y nos estamos entrenando todos los jugadores como se pueda y de la mejor forma en este tiempo difícil para todos".

La situación de todos los equipos no es la misma, teniendo en cuenta que en Buenos Aires están la mayoría de los contagios por coronavirus. Al respecto, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a entrenar, no dudó en afirmar que "creo que si en algunas provincias no hay casos o por ahí está más tranquilo, se podría entrenar en pequeños grupos para arrancar con el fútbol".

Fernando Zuqui.png Fernando Zuqui se encuentra muy a gusto en Colón.

Para luego, enfatizar: "Es una decisión que toma la gente de arriba y hay que aceptarla. Son situaciones que atravesamos y tenemos que hacernos cargo. Cuando decidan que tenemos que volver, lo haremos de la mejor forma".

Se acerca el 30 de junio y por ahora, ni de Colón ni de Estudiantes se comunicaron con el mendocino, que cada vez que le preguntaron, siempre afirmó que su deseo es continuar en el barrio Centenario.

"Se me termina el contrato y tendría que volver a Estudiantes, pero estoy esperando que ambos clubes se comuniquen conmigo para saber qué va a ser de mi futuro. Estoy tranquilo, con mi familia y con lugar para entrenar en una ciudad muy linda, eso permite que uno lo pueda tomar de la mejor manera".