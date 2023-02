• LEER MÁS: Unión y Colón volvieron a empatar en un partido chato

"Buscaba ganar este partido. El segundo tiempo fue nuestro y el primero, entregado. Obvio que quiero ganar, porque perdimos y empatamos. Tenemos confianza de que podemos estar más arriba en la tabla", agregó el charrúa.

Marcelo Saralegui 1.jpeg Marcelo Saralegui resaltó la actuación de Colón en el Clásico Santafesino y mete presión para quedarse. UNO Santa Fe / José Busiemi

Asimismo, explicó qué se buscó para reponerse: "Había que bajar la pelota y jugar, porque teníamos jugadores de buen pie. Había que buscar un poco más, porque estábamos en desventaja y por suerte llegamos al empate".

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón se agolparon en la puerta del predio

Respecto a la previa, Saralegui mencionó: "Lo de la gente es muy emotivo, porque nos acompaña. Estuvimos cerca de los tres puntos y esperemos que este sea el punto de partida. Creo que es normal cuando un técnico no gane que se ponga y se saque. Tuve respaldo y me puse en la cabeza que queríamos que ganar. Todos queremos ganar en esta posición incómoda".

"Era la última bola. Cuando no hay resultados hay que cambiar piezas. Era un partido muy importante. En el segundo tiempo hicimos más para llevarnos el triunfo. No sorprendió que Unión no nos patee, sino que Colón fue agresivo y tuvo dinámica. Me voy muy contento con la actuación del equipo", recalcó.

¡El TATENGUE y el SABALERO quedaron a MANO en el CLÁSICO de SANTA FE! | Unión 1-1 Colón | RESUMEN

Pero eso no fue todo: "Vi bien a los chicos. En el segundo tiempo dominamos y no nos caímos pese al gol inicial. Se que merecer no tiene nada que ver, pero que creo que pudimos haberlo ganado. «Si con cero puntos tenía fuerzas, ahora con uno me siento Tarzán». Esto es un camino. Quisimos ganarlo, pero esto es futbol. Tengo más fuerza que nunca".

Por eso, en cada frase mete presión para quedarse: "Tenemos equipo para ganar y soltarnos. Estoy de acuerdo con la gente cuando se impacienta cuando no se gana. El equipo en este Clásico mejoramos y pudimos ganarlo. Ojalá que sea el despegue. Le digo al hincha que siga confiando. El respaldo que nos dieron en la previa fue emocionante. Estoy seguro que podemos mejorar".