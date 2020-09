Se postergaron las elecciones en Colón por la pandemia

En junio pasado debían desarrollarse las elecciones en Colón, sin embargo, la pandemia del coronavirus lo impidió y se resolvió que, si la cosa cambiaba, se concretarían en diciembre. Pero el pico de contagios está complicando a Santa Fe y por eso en las últimas horas, la Inspección General de Personería Jurídica decidió la postergación de seis meses. El escenario no era el indicado y por eso las diferentes agrupaciones ya habrían sido notificadas.

“Hoy (por este martes) hubo una resolución de personería jurídica, donde quedaron suspendidas todas las elecciones en asociaciones civiles. Me parece que es coherente, porque no podemos hacer un acto electoral. Tenemos que acomodarnos a la situación que tienen todos. Ahora todo lo va a definir personería jurídica, pero también depende de la situación sanitaria y hay que ver cómo va avanzando todo”, reconoció en diálogo con LT10 el abogado Gustavo Abraham, quien en comicios pasados fue candidato a presidente.

Vignatti.jpg José Vignatti seguiría seis meses más como presidente de Colón con la postergación de las elecciones por la pandemia UNO Santa Fe / José Busiemi

Hoy decidió apartarse un poco de la escena política y colabora en el punto que Colón lo necesite. Tanto así como a comienzos de año, el actual titular sabalero, José Vignatti, le encomendó la puga por la salida de Braian Galván a Colorado Rapids de la MLS. Se hizo una presentación formal ante FIFA y, amén que el jugador se fue libre y ya marcó un gol en Estados Unidos, la dirigencia es optimista en tener un favor favorable y reclamar lo que piensan que es justo.

Pero volviendo a la postergación de las elección, Abraham agregó: “En principio, la prorroga es por seis meses. institucionalmente, los dirigentes siguen en sus puestos. «La única alternativa que habría es una renovación de autoridades con lista única». De otra manera no es posible. En Colón ya hay un planteo de dos grupos con contienda electoral (el oficialismo y Ricardo Magdalena por parte de la agrupación Colón Campeón). Que sean las elecciones en junio es una información extraoficial que tengo yo, pero no es oficial. Creo que es un plazo razonable. Había elecciones de gremios y demás en la provincia”.

Elecciones-colon-2.jpg Fueron postergadas las elecciones en Colón por la pandemia.

En otro tramo de la charla, reveló que era lo más complicado en este sentido: “Las previas a las elecciones generan muchas reuniones y movimientos. Aunque si diga que no se van a hacer, luego se hacen. Más allá del acto eleccionario pasa esto. Es más, creo que lo menos complicado es justamente el acto eleccionario”.

En el final, expuso: "Para mí en Colón, un cambio de comisión directiva no es lo conveniente. Yo vengo sosteniendo que es momento de que nos sentemos en una mesa. En la última elección, la de los síndicos, hubo unidad. Por qué no hacer lo mismo, creo que todos vamos por el mismo camino. Vienen momentos muy complicados para Colón y no se pueden dilapidar esfuerzos en esta pandemia. Vamos a intentar y trabajar para que se pueda dar una unidad”.

La resolución:

LA INSPECTORA GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS RESUELVE

Artículo 1. Declarar suspendidos todos los cronogramas electorales y los términos legales y estatutarios que existan para la realización de asambleas en asociaciones civiles y sesiones consejos directivos de fundaciones hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos derivados de las restricciones sanitarias contenidas en las normas referidas en los considerandos.

Artículo 2. Si cesara la vigencia de las normas antedichas o se modificaran las condiciones sanitarias, los órganos de administración de las asociaciones civiles y fundaciones deberán adoptar las decisiones que correspondan para dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias

Artículo 3. Regístrese y hágase saber.