¿Será un indicio de lo que vendrá en Colón?

Pablo Lavallén tiene contrato con Colón hasta junio del 2020, sin embargo a esta altura su continuidad al frente del plantel sabalero parece ser un interrogante. Y no tiene que ver con una decisión por parte del técnico, sino por lo que pueden estar pensando los dirigentes rojinegros.

Se sabe que en su momento, dos veces el presidente José Vignatti estuvo decidido a dar por concluido el ciclo de Lavallén. Fueron luego de la derrota ante Huracán e Independiente y en ambas fue clave la intervención del secretario técnico Francisco Ferraro para que el DT siga.

Luego de la final perdida se especuló mucho con la continuidad de Lavallén, se habló en su momento de una oferta por parte de Racing para suceder a Eduardo Coudet y también se rumoreó que el propio entrenador podría dar por concluido su trabajo en Colón.

Sin embargo, en los últimos días el cuerpo técnico le acercó a los dirigentes una propuesta para realizar la pretemporada en Jujuy por espacio de una semana. Pero por las dudas, también acercó otras dos alternativas más: Salta y Córdoba.

Pero las tres fueron desechadas por la dirigencia rojinegra y a partir de ello comienzan a tejerse conjeturas respecto al futuro de Lavallén. Una posibilidad es que la directiva tenga decidido realizar la pretemporada en Santa Fe por una cuestión económica y además por considerar que Jujuy no es una ciudad tan distinta a Santa Fe respecto a las temperaturas en verano.

Aunque la versión más firme que surgió es que los directivos tendrían pensando un cambio de entrenador para arrancar la pretemporada del 2020. Esa negativa al pedido de Lavallén sería un indicio claro en cuanto al pensamiento de José Vignatti.

Está claro que la continuidad del entrenador se sostenía por la actuación en la Copa Sudamericana, pero una vez concluido el torneo y al no ser campeón, esa tabla de salvación no está más. Y se comienza a poner en la balanza los resultados en la Superliga que no son nada buenos.

A Colón le quedan tres partidos para finalizar el torneo (Vélez, Aldosivi y Arsenal) y los resultados que obtengan pueden ser claves para conocer el futuro de Lavallén. Hoy su continuidad está en puntos suspensivos y solo un gran rendimiento del equipo podría llegar a torcer el pensamiento de la dirigencia que hoy está más cerca de cortar el ciclo que de darle continuidad.