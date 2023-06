"Si Colón no hubiese sido perjudicado, tendría como mínimo 29 o 30 puntos"

"Es muy difícil para los entrenadores que faltando cuatro fechas se te vayan los jugadores, es una locura y me preocupa que no estén en estos partidos tan importantes. La semana que viene nos vamos a juntar con José (Vignatti) para definir quienes siguen y quienes no, para que todos lo tengan claro. Necesitamos refuerzos de jerarquía y la dirigencia me dijo que están dispuestos a hacer el esfuerzo", aseguró Pipo.