Soñora sumó sus primeros minutos oficiales en Colón

La bronca de Guille en Colón: "El rival se queda con algo que no mereció"

"Fuimos protagonistas pero no pudimos convertir, me gusta hacer llegar pelotas arriba, como también recibir entrelíneas", dijo en la cancha del Torito.

Luego, en referencia a la confianza que tuvo De Paoli para sumarlo, disparó: "Obvio entras con otra confianza cuando te la da el técnico, uno viene con la ilusión de aportar, de sumar, sentí que entré bien pero no pudimos hacer un gol que Colón lo merecía".

En otro tramo de la charla consideró que al equipo le faltó "ser más dañino y lastimar, lo hicimos, pero no pudimos convertir, es una ilusión enorme, tengo mucha fe que vamos a pelear por el ascenso".

Soñora reconoció que hay posibilidades de llegar bien arriba, al expresar que "no se si no hay margen de error, hay que trabajar para mejorar, doblegar esfuerzos y pensar en el partido que viene. El técnico me pide que sea yo siempre cuando entro a la cancha".