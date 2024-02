Talpone: "Buscamos un Colón protagonista y competitivo"

Más adelante admitió que “somos un equipo prácticamente nuevo que llegamos hace no mucho, la mayoría estamos acostumbrándonos a lo que es el club y bueno, de a poquito nos vamos conociendo, se va armando un lindo grupo”.

Talpone también subrayó que en el inicio del certamen "creo que nosotros sentimos que nos respetaron en varias partes de los partidos, sobre todo de local. A cualquier otro equipo no se los respeta tanto. El apoyo de la gente se va a sentir siempre, eso nos ayuda a agrandarnos y el rival quizás se inhibe un poco".

Colón compró, del único de los 18 jugadores, parte del pase del enganche. En ese sentido, Talpone dijo que "también jugaba en mi cabeza, tratar de devolverle al club y la gente la confianza que depositaron en mí. En el segundo tiempo contra Almirante tuve mayor participación, estamos en búsqueda de un Colón protagonista y competitivo".

En otro tramo apuntó que "Prediger es un relojito, sabe todos los movimientos y eso ayuda mucho. El técnico me pide que pueda juntarme con los delanteros, soltura, que llegue al área, a veces no se da. Me conoce y sabe que puedo cumplir varias funciones que me pide".

Talpone también subrayó que "Colón tiene un plantel de mucha jerarquía, los cambios el otro día entraron bien, de local tenemos que hacer esa diferencia, con una cancha llena, queremos jugar por abajo. Hay canchas que no son las mejores, hay que adaptarse. Tenemos que hacer lo que hicimos en el segundo tiempo contra Almirante".