Talpone: "En Colón hay hambre de gloria, el objetivo es ascender"

Mientras tanto, Ariel Pereyra sigue esperando por la llegada de refuerzos, como consecuencia que necesita potenciar al plantel en varios sectores del campo de juego, como por ejemplo en el mediocampo, en la zona central, donde hoy arrancarían como titulares Alan Forneris y Nicolás Talpone.

El repaso de Talpone por el 2024 olvivable de Colón

En un alto de la preparación en el Predio 4 de Junio, Nicolás Talpone habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde se refirió a las posibilidades de partir que tuvo en este mercado de pases, pero también habló de la nueva etapa que está a punto de arrancar, y la sed de revancha para ir por el ascenso a Primera División.

Nicolás Talpone.jpg Prensa Colón

En el inicio de la entrevista, Nicolás Talpone hizo un balance del 2024 de Colón, y reveló: "Más allá de no alcanzar el objetivo, el año pasado en lo personal fue lindo, llegar a este club y jugar mucho. Eso fue positivo para mí pero no lo pudimos cerrar de la mejor manera".

Más adelante, se lo consultó por las ofertas que habrían llegado a Colón por su ficha, e indicó: "Me llamaron, pero no me meto mucho en eso, solo hablaron con mi representante, pero sí que hubo sondeos, no más que eso. La vidriera que es Colón no tiene comparación con otros clubes y por eso quizás tuve más repercusión que en otros lugares".

Y Nicolás Talpone afirmó que "el año pasado, los nuevos llegamos con la idea de ascenso, porque te lo hacen saber de entrada y la base que se quedó ya cuenta con la experiencia. Desde el primer día conocemos el objetivo y no podemos decir otra cosa".

Nicolás Talpone y lo que viene para Colón

En cuanto a lo que cambió de cara a esta temporada en Colón, Nicolás Talpone reveló que "hay diferencias porque cambian los nombres y debe formarse un grupo nuevo. La verdad que todo 10 puntos por ahora, ya que todos se adaptan de buena manera. Hay un solo objetivo, que es ganar y ascender".

"Hay un grupo lindo y con hambre de gloria. Nos quedamos el año pasado con la espina de terminar mejor y es un sueño para nosotros quedar en la historia del club para devolverlo a Primera, así que estoy ansioso de que empiece lo más lindo", agregó el volante de Colón.

En el final, Nicolás Talpone reveló que "la crítica siempre va a estar, por es parte del fútbol y la gente tiene el derecho a opinar. Sabemos desde adentro que todo es complicado y muchas veces no se puede hacer lo planeado, teniendo que buscar otro plan. Ojalá este año salga todo bien. Será clave saber superar las trabas en este largo camino".