Talpone será una baja sensible en Colón para ir a Matadores

El volante admitió que "en el primer tiempo intentamos jugar, ellos son muy aguerridos, en el segundo tiempo el puntero no nos pateó al arco, hicimos un buen partido".

Más adelante expresó que "no veníamos como queríamos, estábamos en una situación difícil, esta semana se trabajó muy bien y es un desahogo para todos".

LEER MÁS: El técnico de Colón y su emoción a flor de piel en conferencia

Talpone también subrayó, en referencia a esa quinta amarilla, que "estoy muy contento y no me interesa mucho, quería que el equipo gane y tener esa sensación, venía con cuatro amarillas y en algún momento iba a pasar, yo no regulo, desearle lo mejor para el partido que viene".

En la parte final recordó que "es un torneo muy complejo, hace varios años que lo vengo jugando, cualquier equipo da pelea, era un partido bisagra y el equipo demostró un carácter importante".