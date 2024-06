Teléfono Colón: Pulga Rodríguez queda libre de Gimnasia (J)

El actual DT de Gimnasia (J), le comunicó a Pulga Rodríguez que no lo tendrá en cuenta, con lo cual el jugador que salió campeón con Colón está en el mercado

Matías Módolo le comunicó al tucumano que no lo tendrá en cuenta, por cuanto el Lobo jujeño pierde al goleador del equipo (5 de las 17 conquistas logradas fueron de su autoría).

El contrato del atacante era hasta diciembre de 2024, con lo cual se rescindirá medio año antes. Gimnasia (J) sumó 24 puntos con dos entrenadores diferentes en 19 fechas, estando a dos unidades del pelotón que ingresa a zona de reducido.

En estos meses en la provincia norteña, varias veces Rodríguez viajó a Tucumán y la última sin permiso para participar de un evento que llevó adelante el Decano el pasado fin de semana.

Su gran centro a Colón

El pasado 4 de junio, cuando se cumplieron dos años del campeonato obtenido por la entidad rojinegra, Pulga dio diferentes entrevistas y entre otras cosas, apuntó lo siguiente: "Yo ya dije que Colón cuando había descendido, tenía ganas de estar, después hay un montón de otros factores que a veces se dan y otras veces no. Hoy por hoy me debo a Gimnasia. Si está la posibilidad, obviamente me gustaría ser parte del equipo que devolvería a Colón a la categoría".