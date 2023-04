Teuten: "Colón le puede pelear a cualquiera"

LEER MÁS: Colón no supo aguantarlo y Talleres se lo empató en Santa Fe

Más adelante resaltó que "la gente lo notó, fue muy lindo, desde adentro se notaba, íbamos 2-0, seguíamos presionando, la gente nos apoyó, ojalá que sigamos trayendo más victorias".

Antes de retirarse no dudó en decir que "Colón le puede pelear a cualquier, podemos salir a ganar todos los partidos, hay que apoyarse en lo que hicimos con Boca y ahora, el técnico me dio mucha confianza, me metió en el medio que me encanta, ojalá pueda seguir teniendo minutos".