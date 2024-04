Todos siguen a Colón: posiciones y próxima fecha de la Zona B de la Primera Nacional

Colón apabulló a Morón en el primer tiempo, donde le llegó por todos lados, sobre todo por el sector derecho donde entre Braian Guille y Federico Jourdan se hicieron un pic nic. El 2-0 con el que se fue al entretiempo no terminó reflejando la gran superioridad futbolística, y las llegadas claras que tuvo el elenco sabalero.

En el segundo tiempo tuvo varias chances para marcar el tercer, y al partido, con un diluvio sobre Buenos Aires, lo terminó metido en su arco, sin sufrir demasiado, a la espera de que pasen los minutos para abrochar la gran victoria ante Deportivo Morón.

Colón, el gran ganador de la fecha 11

La fecha se tornaba como la gran chance para los equipos que buscan llegar a lo más alto de la Zona B de adueñarse de la punta o acercarse, debido a que se reconocía las dificultades que tendría el equipo de Iván Delfino ante Morón.

POSICIONES.jpg Colón se cortó arriba en la Zona B de la Primera Nacional tras el resonante triunfo ante Deportivo Morón.

Sin embargo, los tres puntos le significaron a Colón quedarse con el primer puesto, y estirar la ventaja con sus perseguidores, como San Telmo (llegó como líder junto al Sabalero pero con mejor diferencia de gol) que igualó sin goles en su visita a Arsenal de Sarandí, y Defensores de Belgrano, a quien Deportivo Madryn le dio vuelta un partido increíble y en el Bajo Belgrano se impuso por 3-2.

El otro equipo que pisó fuerte en esta fecha fue Aldosivi, que hizo pata ancha en Mendoza, donde le ganó a Gimnasia por 3-2, para seguir a cuatro puntos de Colón, pero quedar como uno de los mejores perfilados en la lucha por el primer lugar.

Zona A – Fecha 12

Viernes 19 de abril:

21.00: San Martín (Tucumán) vs Guillermo Brown (Pto. Madryn)

Sábado 20 de abril:

15.00: Estudiantes vs All Boys

15.30: San Miguel vs Racing de Córdoba

15.30: Talleres de Remedios de Escalada vs Tristán Suárez

19.00: Quilmes vs Patronato

Domingo 21 de abril:

15.00: Arsenal vs San Martín (San Juan)

15.30: Chacarita vs Agropecuario

Lunes 22 de abril:

15.00: Dep. Maipú vs Güemes (Sgo. Del Estero)

Martes 23 de abril:

19.00: Ferro vs Alvarado

Zona B – Fecha 12

Sábado 20 de abril:

14.00: Atlanta vs Almagro

15.30: Defensores Unidos vs Defensores de Belgrano

19.00: Colón vs Temperley

Domingo 21 de abril:

16.00: Mitre vs Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

16.00: Aldosivi vs Chicago

16.00: Dep. Madryn vs Chaco For Ever

17.00: Atlético de Rafaela vs San Telmo

18.00: Estudiantes (Río Cuarto) vs Morón

Lunes 22 de abril:

15.00: Almirante Brown vs Brown (Adrogué)

Interzonal – Fecha 12

Domingo 21 de abril:

16.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)